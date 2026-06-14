Финландският музикант и бивш басист на легендарната група Марко Хиетала застана пред Елица Кънчева във Финландия в разговор за предаването „Тази неделя“, в който говори откровено за живота си, музиката, трудните периоди и завръщането към сцената.

Интервюто започва директно от Финландия – страна, която, както самият той описва, не винаги е толкова слънчева и „романтична“, колкото хората си представят. Лятото там може да бъде хладно и ветровито, а зимата – сурова и дълга. Именно тази рязка смяна на сезони и светлина има дълбоко влияние върху хората.

Хиетала разказва, че животът в северната страна е белязан от тишина, природа и своеобразна сдържаност. За него обаче природата остава ключова опора през годините – независимо дали е във Финландия или на другия край на света.

В разговора той се връща и към детството си, когато зимата е позволявала дори да се лови риба по замръзнали езера.

Музикантът открито говори за психичното си здраве и трудните периоди, през които е преминал.

„Осъзнах колко е важно личното здраве.“

Той споделя, че дълго време се е борил с депресивни състояния, а по-късно е осъзнал, че част от симптомите могат да бъдат свързани и с други диагнози. Особено труден за него е бил периодът, в който се е чувствал неразбран и изолиран, въпреки успехите си на сцена.

Един от най-личните моменти в разговора е признанието за зависимостта му към алкохола и решението да се изправи срещу този проблем. Той описва момента на промяна като труден, но необходим – осъзнаване, че продължаването по същия път застрашава не само него, но и хората около него.

„Когато това престане да бъде забавно и започне да застрашава всичко, което имаш, приятелите ти, колегите ти, семейството ти, тогава трябва да намериш сили да се погледнеш в огледалото и да си кажеш, не, не ти си прав, прави са те. Вината е твоя.“

Въпреки тежките теми, разговорът не е лишен от светлина. Хиетала говори и за музиката като двигател и смисъл, за сцената като място, което му дава енергия, и за връзката с феновете, която остава силна през годините. Той разказва и за дългогодишния си път с Nightwish – групата, която го превръща в световно разпознаваемо име.

Музикантът споделя и за събирането с бивши колеги и новите музикални проекти, които отново го връщат активно на сцената. За него това е период на ново начало, в който опитът от миналото се превръща в основа за бъдещи творчески решения.

В края на разговора той отправя и послание към българската публика. Предстоят концерти в София и Варна, където ще представи новия си албум и прогресив рок звучене, което обещава силно преживяване за феновете.

„Така че ако искате да прекарате една вечер с прогресив рок и метъл и да получите здрав музикален удар, елате. Обещавам, че ще си тръгнете доволни.“

Вижте какво още споделя той в следващото видео.