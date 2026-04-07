Каква е тайната на козунака с квас и защо все повече хора го избират за Великден? Няколко дни преди най-светлия християнски празник ви срещаме ви със Златка и Влад от пекарната „Кисело и сладко“, които разкриват част от магията на бавната ферментация и домашния квас. Вижте как започва всичко... и защо резултатът си струва.

Великден без козунак е немислим, но днес все повече хора се връщат към по-бавния и естествен начин на приготвяне – с квас. За собствениците на „Кисело и сладко“ това не е просто техника, а философия:

„Такава ни е изначално концепцията, всичко да ни е с квас. Ние с мая не работим, набухватели не влизат в нашия цех. Ние дори не знаем как да работим с мая!“

Според Злати именно бавната ферментация е ключът към по-доброто качество на козунака. Тя обяснява, че процесът не само развива вкусовете, но и прави тестото по-лесно за усвояване от организма – нещо, което все повече хора започват да търсят в ежедневието си.

Интересът към кваса не е случаен – той върви ръка за ръка с желанието за по-естествена храна и връщане към традициите. Въпреки това, приготвянето на козунак с квас не е най-лесната задача, особено за начинаещи.

„Да, може да си направи вкъщи козунак с квас, но най-сложното е да се направи кваса.“

Златка и Влад предлагат на своите клиенти от своя квас, което може допълнително да улесни процеса и да ни спести стреса за предстоящия празник.

Именно тук идва и голямото предизвикателство – живият квас изисква грижа, време и постоянство. В замяна обаче дава резултат, който трудно може да се сравни с масовите продукти.

А какво прави един козунак „истински“?

„Вложената любов.“

Как започва всичко и какви са тънкостите по пътя към перфектните „конци“ – вижте във видеото.