Прогноза за тенденциите в пекарския сектор за 2026 г. определи хляба с квас като „супертенденция“, която надхвърля всички очаквания. Пекарите и производителите вече разширяват ползването на кваса в сладки изделия, закуски за вкъщи и други алтернативи на тестените изделия от мая, които сме свикнали да виждаме на витрините. Потребителите в социалните мрежи също на вълната на тренда, като все повече инфлуенсъри споделят как сами приготвят хляба си в домашни условия.

Тейлър Суифт, която не отдавна завърши турнето си Eras, разкри в подкаста New Heights, че също е обзета от мания по кваса. Тя се пошегува, че това се е превърнало в „60% от живота ѝ“.

Певицата продължи: „Винаги пека хляб и пиша на приятелите си съобщения от рода на: „Мога ли да ви изпратя малко хляб? Имам нужда от обратна връзка. Харесва ли ви този повече от другия? Направих втасването малко по-различно.“ Пиша в блогове за квас. Имаме цяла общност и не го знаех.“

Суифт също така описа подробно няколко различни вида квас, които е тествала: сред тях „боровинка с лимон, канелен вихър, канела със стафиди“. Както и квас с цветни захарни пръчици за малките дъщери на брата на Келси, Джейсън.

Освен че е умела в приготвянето на може би най-трудния за приготвяне хляб, познат на човечеството, Тейлър е и майстор в печенето на сладкиши и лакомства, като по-специално прави домашни десерти в духа на Канзас Сити Чийфс за отбора, за да повдигне настроението. Има ли нещо, което не може да прави?

За 33-ия рожден ден на Селена Гомез през юли миналата година, Суифт подари на нея и съпруга ѝ Бени Бланко квас с флорални мотиви, опакован в красив целофан и кафява хартия, украсена със стикери. „Това е история за един хляб“, гласеше един от стикерите. Няколко месеца по-късно Суифт изненада водещия на BBC Radio 1 Грег Джеймс с хляб с боровинки и лимон. Джими Кимел също е получавал подарък хляб от нея.

Печенето сега се счита за заземяваща практика, която дава същите ползи като йогата или воденето на дневник. Изследванията дори го подкрепят. Доказано е, че креативни, практически дейности като месене на тесто понижават нивата на кортизол и подтикват мозъка към спокойно състояние, наподобяващо медитацията.

За мнозина квасът почти се превърна в културен символ на устойчивост – хляб, приготвен от прости съставки, които изискват само търпение и грижа – изграждайки силна емоционална връзка, подсилена от вековна традиция. Тази традиция расте в нещо още по-голямо и неочаквано - движение за по-здравословно хранене и завръщането на вкусната, домашно приготвена храна.

