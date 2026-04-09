Великден е най-светлият християнски празник – символ на надеждата, новото начало и победата на живота над смъртта. Заедно с боядисаните яйца и ароматния козунак, има нещо, без което празникът не може – традиционният поздрав: „Христос Воскресе!“ Но как се пише правилно – с главни букви или малки, „воскресе“ или „възкръсна“? И кои са допустимите варианти? Ето всичко, което трябва да знаете.
Кой е правилният правопис?
Правилната традиционна форма е: „Христос воскресе!“
Причината е, че този поздрав не е на съвременен български език, а на църковнославянски – езикът на православното богослужение.
Поздравът не е строго нормиран от съвременния правопис, но е прието да се спазва църковнославянската форма. Затова правилно се пише „воскресе“, а не „възкресе“ или „възкръсна“. Това е т.нар. „петрифицирана формула“ – устойчив израз, който се използва в непроменен вид.
Как се отговаря правилно?
Традиционният отговор е: „Воистину воскресе!“ или „Во истину воскресе!“
„Воистину“ означава „наистина“.
Формата също е църковнославянска. Значението на целия диалог е:
– Христос възкръсна!
– Наистина възкръсна!
Ето кои варианти са НЕправилни или нежелателни:
- „Христос възкресе“
- „Христос возкресе“
- „Воистина възкресе“
- „Благодаря, подобно“
Езиковедите подчертават, че не бива да се смесват църковнославянски и съвременни форми.
Колко дълго се използва поздравът?
Поздравът не е само за Великденската нощ. Той се използва 40 дни след Великден – до Спасовден. През този период заменя дори обичайното „Здравей“.