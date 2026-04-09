Великден е най-светлият християнски празник – символ на надеждата, новото начало и победата на живота над смъртта. Заедно с боядисаните яйца и ароматния козунак, има нещо, без което празникът не може – традиционният поздрав: „Христос Воскресе!“ Но как се пише правилно – с главни букви или малки, „воскресе“ или „възкръсна“? И кои са допустимите варианти? Ето всичко, което трябва да знаете.

Кой е правилният правопис?

Правилната традиционна форма е: „Христос воскресе!“

Причината е, че този поздрав не е на съвременен български език, а на църковнославянски – езикът на православното богослужение.

Поздравът не е строго нормиран от съвременния правопис, но е прието да се спазва църковнославянската форма. Затова правилно се пише „воскресе“, а не „възкресе“ или „възкръсна“. Това е т.нар. „петрифицирана формула“ – устойчив израз, който се използва в непроменен вид.

Как се отговаря правилно?

Традиционният отговор е: „Воистину воскресе!“ или „Во истину воскресе!“

„Воистину“ означава „наистина“.

Формата също е църковнославянска. Значението на целия диалог е:

– Христос възкръсна!

– Наистина възкръсна!

Ето кои варианти са НЕправилни или нежелателни:

„Христос възкресе“

„Христос возкресе“

„Воистина възкресе“

„Благодаря, подобно“

Езиковедите подчертават, че не бива да се смесват църковнославянски и съвременни форми.

Колко дълго се използва поздравът?

Поздравът не е само за Великденската нощ. Той се използва 40 дни след Великден – до Спасовден. През този период заменя дори обичайното „Здравей“.