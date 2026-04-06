Великден е един от най-светлите и обичани празници, но покрай подготовката често допускаме дребни, а понякога и не толкова дребни грешки, които могат да развалят празничното настроение. Добрата новина е, че повечето от тях лесно могат да бъдат избегнати с малко планиране и внимание.

Прекаляване с храната

Една от най-честите грешки е приготвянето на твърде много храна. Масите се отрупват с козунаци, яйца, месо и десерти, но голяма част от тях остават неизядени.

Как да го избегнете:

Планирайте количествата според броя на хората. По-добре е да приготвите по-малко, но качествено.

Боядисване на яйца в последния момент

Много хора оставят боядисването на яйцата за последния момент, което води до стрес и често до неуспешен резултат.

Вместо това:

Отделете време предварително. Подгответе боите и яйцата от предния ден, за да протече всичко спокойно.

Пренебрегване на традициите

В забързаното ежедневие някои семейства пропускат важни обичаи, които правят празника специален.

Какво може да направите:

Научете повече за традициите и включете поне няколко от тях, например чукането с яйца или приготвянето на домашен козунак.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Лоша организация на времето

Подготовката за празника често се струпва в един ден, което води до умора и напрежение. Разпределете задачите в няколко дни – пазаруване, готвене, почистване.

Пренебрегване на почивката

Много хора се фокусират толкова върху подготовката, че забравят да се насладят на самия празник. Оставете време за себе си и близките си. Великден е преди всичко време за споделяне и радост.