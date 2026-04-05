Великден е време за семейни събирания, а в центъра на всяко тържество е маса, пълна с деликатеси. След закуска идва върховният празник - празничният великденски обяд. Това е възможност да се посветим на приготвянето на ястия, които обединяват поколенията - от класическото печене до задължителните десерти.
Изборът на основно ястие за великденски обяд често зависи от регионалните обичаи и семейните традиции. В повечето български домове обаче агнешкото е абсолютен фаворит. Сочен печен бут или плешка с хрупкава коричка и ароматни картофи е рецепта, с която не можете да сбъркате.
Звездата на трапезата е традиционното печено агнешко. Сочно отвътре и хрупкаво отвън, то е истински символ на Великден. Сервирано с пресни картофи, изпечени в същия сок, то се превръща в ястие, което определено гостите ви ще запомнят.
Рецепта
Необходими продукти
- 2 килограма агнешки бут или плешка
- 1,5 килограма пресни картофи
- 3-4 скилидки чесън
- няколко стръка пресен розмарин
- зехтин, сол и прясно смлян черен пипер
- 1 литър бяло вино
Подготовка
Загрейте фурната на 200 градуса. Измийте месото, подсушете го добре с кухненска хартия и го натъркайте със сол и черен пипер от всички страни.
С остър нож направете малки, дълбоки разрези в месото и в тях сложете парченца чесън и стръкчета розмарин.
Поставете месото в намазнена тава за печене и печете около 30 минути, докато стане приятно златистокафяво. Намалете температурата на фурната на 180 градуса, залейте месото с бялото вино и покрийте с алуминиево фолио или капак.
След около час подредете обелените и осолени пресни картофи около месото.
Отстранете фолиото и печете всичко заедно още 45 до 60 минути. От време на време поливайте месото и картофите със соковете, които са се събрали на дъното на съда, за да остане всичко сочно и картофите да получат златиста и хрупкава коричка.
