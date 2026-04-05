Великден е време за семейни събирания, а в центъра на всяко тържество е маса, пълна с деликатеси. След закуска идва върховният празник - празничният великденски обяд. Това е възможност да се посветим на приготвянето на ястия, които обединяват поколенията - от класическото печене до задължителните десерти.

Изборът на основно ястие за великденски обяд често зависи от регионалните обичаи и семейните традиции. В повечето български домове обаче агнешкото е абсолютен фаворит. Сочен печен бут или плешка с хрупкава коричка и ароматни картофи е рецепта, с която не можете да сбъркате.

Звездата на трапезата е традиционното печено агнешко. Сочно отвътре и хрупкаво отвън, то е истински символ на Великден. Сервирано с пресни картофи, изпечени в същия сок, то се превръща в ястие, което определено гостите ви ще запомнят.

Рецепта

Необходими продукти

2 килограма агнешки бут или плешка

1,5 килограма пресни картофи

3-4 скилидки чесън

няколко стръка пресен розмарин

зехтин, сол и прясно смлян черен пипер

1 литър бяло вино

Подготовка

Загрейте фурната на 200 градуса. Измийте месото, подсушете го добре с кухненска хартия и го натъркайте със сол и черен пипер от всички страни.

С остър нож направете малки, дълбоки разрези в месото и в тях сложете парченца чесън и стръкчета розмарин.

Поставете месото в намазнена тава за печене и печете около 30 минути, докато стане приятно златистокафяво. Намалете температурата на фурната на 180 градуса, залейте месото с бялото вино и покрийте с алуминиево фолио или капак.

След около час подредете обелените и осолени пресни картофи около месото.

Отстранете фолиото и печете всичко заедно още 45 до 60 минути. От време на време поливайте месото и картофите със соковете, които са се събрали на дъното на съда, за да остане всичко сочно и картофите да получат златиста и хрупкава коричка.

Подходящи салати, които да допълнят вкуса на основното ястие, вижте тук:

Какво да правите с неизяденото агнешко от Великден - вижте в следващото видео.