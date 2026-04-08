Великден е най-светлият празник в християнството, отбелязващ Възкресението на Исус Христос – събитие, което символизира победата на живота над смъртта и надеждата за вечен живот. За православните християни това е най-върховият от църковните празници, свързан с дълбоко духовно преживяване.

Кулминацията празника е богослужение в нощта срещу неделя - когато в полунощ свещеникът обявява: „Христос воскресе!“, а вярващите отговарят: „Воистина воскресе!“. Това е моментът, в който се празнува чудото на Възкресението.

Традиции според православната църква

Православните традиции около Великден са богати и изпълнени със символика:

Велики четвъртък – денят, в който традиционно се боядисват яйцата. Първото яйце обикновено е червено и се пази за здраве през цялата година.

Велика събота – последният ден преди Възкресението, когато се приготвят празничните храни като козунак и агнешко месо.

Великденската служба – провежда се в полунощ, когато вярващите отиват в църквата със запалени свещи. Тогава се извършва и традиционния обичай „чукане с яйца" – за здраве, късмет и лично благополучие

Всички тези обичаи имат дълбок духовен смисъл и са свързани с вярата, семейството и общността.

Снимка: iStock

Защо се носи боядисано яйце в църквата

Боядисаното яйце е един от най-важните и разпознаваеми символи на Великден, а носенето му в църквата не е просто обичай, а дълбок символичен акт.

От древни времена яйцето е символ на живота. В християнството то придобива нов смисъл – символизира гроба на Христос, а счупването му - излизането на Исус от гроба чрез Възкресението. Червеният цвят, който традиционно се използва, се асоциира с кръвта на Христос и жертвата, която той прави за спасението на човечеството.

Когато вярващите носят боядисани яйца в църквата по време на Великденската служба, те ги освещават. Това означава, че яйцата стават част от благословията на празника. След това те се носят вкъщи и се споделят със семейството – като знак за здраве, благополучие и духовно единство.

Боядисаното яйце, което вярващите носят в храма, е не само красив елемент от празника, но и силен знак за живота, вярата и възкресението.

Съществува и една красива легенда, според която Мария Магдалена подарява червено яйце на римския император, за да му съобщи за Възкресението на Христос. Така яйцето се превръща в символ на благата вест.