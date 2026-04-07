Пролетта най-сетне е тук, а Великден наближава. Докато сме в очакване на по-топлите и светли дни, това е чудесна възможност да освежим дома си.

И докато чакаме, оказва се, може да внесем истинско пролетно настроение в интериора - благодарение на идеите, които може да открием в социалните мрежи.

Най-красивите пролетни декорации остават предвестниците на пролетта – цветята, които ще внесат свежест във всеки дом. Лалетата и нарцисите са най-предпочитани, но и току-що разцъфналите клонки, които може да откъснем от собствения си двор, ще изглеждат чудесно на масата във ваза. Пролетните венци от цветя и сезонни декорации, както и други типични великденски елементи като яйца и зайчета, също са много популярни.

И независимо какъв стил предпочитаме в декорацията на дома, в Instagram винаги може да намерим „всичко“ – от минималистични идеи до богати и луксозни решения.

Ето няколко свежи идеи, които може да „откраднем“ от инфлуенсърите.

Хартиени декорации

Хартиените декорации са много популярни напоследък, а яйца от хартия може да си направим и сами. Те изглеждат чудесно, окачени на клонки, и подобна украса ще се впише във всеки кът на дома. Освен висящи декорации, можете да направите и такива от по-плътна хартия във формата на яйца или зайчета и да ги поставите на стената.

Пролетни венци

Ако сме творчески настроени, може да направим ефектен венец от цветя, клонки и други празнични елементи, който да закачим на входната врата или на стена. Има безброй идеи за венци - така че достатъчно е просто да дадем воля на въображението си.

Декорация на масата

Що се отнася до украсяването на великденската трапеза, винаги трябва да бъдем креативни. Съдове, салфетки и аксесоари във формата на яйца или с великденски мотиви са много ефектни.

Великденски кошници

Много популярна великденска украса са пролетните кошници, към които можете да добавите детайли по свой избор. Може да напълним кошницата с мъх или суха трева, фигурки, цветя и други подходящи декорации.