Независимо дали планираме голямо празненство на Великден или тих следобед у дома, има много забавни начини да отбележим празника и да създадем трайни семейни спомени.

И ако се нуждаем се от малко вдъхновение, ето няколко свежи идеи, които със сигурност ще направят деня наистина специален. И изпълнен с много усмивки.

Лов на яйца

Това е една от най-разпространените и обичани великденски традиции в много страни по света. За целта яйцата – обикновено боядисани, украсени или направени от шоколад или пластмаса, се скриват на различни места. Децата, а понякога дори и възрастните, тичат из двора, градината или вътре в дома, за да ги намерят.

Класическия лов може да бъде „пренесен“ на следващо ниво с яйца, които светят, за магически лов през нощта. Забавен обрат, който ще накара всички да се смеят и да търсят в тъмното.

Великденско дърво

Традицията да се украсяват растения за Великден тръгва от Германия и постепенно се налага и в други краища на света. Известно е като Ostereierbaum - и представлява дърво или храст, украсено с боядисани и изрисувани яйца.

Така че защо да не опитаме - и да превърнем някое от дърветата в градината във великденско или да създадем такова в дома си от няколко откъснати или декоративни клонки. Един наистина красив начин да отбележим празника и да добавим допълнителна свежест и пролетно настроение към пространството около нас.

Украински яйца писанки

Те са истинско произведение на изкуството - със сложни геометрични фигури и изпъстрени с всевъзможни флорални и животински изображения. Част са от украинските традиции за отбелязване на Великден, макар да свързани още с предхристиянските времена, когато ритуалът по изписването на яйцата е символизирал завръщането на слънцето и възраждането на природата.

Четене на великденска приказка

Какво по-хубаво има от това да съберем децата около себе си и да им прочетем или разкажем приказка, посветена на Великден и пролетта. Освен че ще създадем уютна семейна атмосфера, това ще бъде и поучително за подрастващите.

Великденски занаяти

Достатъчно е да дадем на децата материали като хартия, филц, лепило и цветни яйца и да ги оставим да творят. Те могат да създадат свои декорации или картички, с които след това да украсим великденската трапеза или да подарим на близки и приятели.

А от цветя, листа и клонки може да създадем и красив пролетен венец за входната врата. Един чудесен проект за цялото семейство.

Засаждане на пролетни цветя

Великден е чудесен момент да засадим цветя на двора или в саксии на терасата. Впоследствие децата ще бъдат ангажирани да се грижат за тях - да ги поливат и да наблюдават растежа им през пролетта.

Великденска фотосесия

Може да изберем място в дома, където са направим малък фотокът с великденски декорации. След което може да облечем цветни дрехи и да се снимаме, включвайки всеки член от семейството. Това ще остави незабравими спомен – за цял живот.

Великденско кино

Чудесен начин да завършим празничния ден – със семеен филм с великденска или пролетна тематика. И да похапваме сладкиши или пуканки.

