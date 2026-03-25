Модна къща Dior показа нетрадиционно великденско яйце - шоколадово творение, вдъхновено от висшата мода. За 2026 г. Яник Алено представи дебютното си великденско яйце за Dior, вдъхновено от емблематичния медальон и характерната панделка на модната къща. Тази възхитителна скулптура бе открита на 23 март 2026 г. в Jardin du 30 Montaigne.

Последни новини от модната сцена в Париж, където висшата кухня често споделя подиума с висшата мода, подобно на Louis Vuitton - Dior отново е в центъра на вниманието за Великден 2026, представяйки специално шоколадово творение. Наред с колекциите си, изложбата си в галерията Dior и кафенето и ресторанта си, модната къща разкрива нов шедьовър, вдъхновен от най-светлия християнски празник: великденското яйце Dior 2026, първото творение на великденска тематика, замислено от Яник Алено, който поема поста от готвача Жан Имбер.

Замислен като истински колекционерски предмет, този сладък шедьовър се отличава с размерите си, съчетавани със стил с изискан вкус. Изработена от тъмен и бял шоколад, скулптурата е вдъхновена от емблематична емблема на ателието: медальона на Dior, елегантно обграден от характерната за бранда панделка.

Снимка: Threads

Вътре изненадата се разгръща в няколко малки шоколадови парченца, изобразяващи емблематичните мотиви на Къщата: капитониране, копчета и инициалите "CD". Лешници, печени бадеми, пралина с хрупкав ориз и хрупкава собача съставляват тази изкусителна колекция, отдавайки почит на кулинарните изкушения, които Кристиан Диор цени.

Снимка: Threads

Съчетавайки наследството на висшата мода с нотка сладост, къщата преосмисля великденските традиции с творение, което е едновременно красиво и вкусно. То вече е достъпно за дегустация от 23 март 2026 г. ексклузивно в Jardin du 30 Montaigne.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER