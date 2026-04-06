Великден е един от най-важните християнски празници, символизиращ възкресението на Иисус Христос. Един от характерните обичаи по това време е поставянето на боядисано яйце върху иконата у дома. Но защо това се прави - прочетете в статията по-надолу.

Символ на нов живот и възкресение

Яйцето е универсален символ на ново начало и живот. В християнската традиция то олицетворява възкресението на Христос и победата на живота над смъртта. Поставянето на яйце върху иконата е начин вярващите да изразят надеждата и радостта от този велик празник.

Червеното яйце и духовното значение

Най-често яйцата за Великден са боядисани в червено. Цветът символизира кръвта на Христос, пролята за изкуплението на човечеството. Червеното яйце е знак за защита, пречистване и благословение за семейството.

Свързване на религията с народните обичаи

В много региони на България икони с поставени върху тях яйца могат да се видят както в църквите, така и у дома. Този обичай обединява религиозното и народното, като съчетава духовната почит с фолклорните символи на плодородие и живот. Поставянето на яйце на иконата е и израз на уважение към свещеното. Така семейството участва в празничния ритуал и символично отбелязва празника на живота и надеждата.

Първоначално традицията да се рисуват великденски яйца е била характерна предимно за селските райони, но с времето тя постепенно се разпространява и сред градското население. Декорацията на яйцата включва разнообразни мотиви - от цветя до изображения като пеперуди, риби, а често се добавя и надписът „Христос Воскресе“. Великденските обреди имат по-скоро ритуален характер, отколкото строго религиозен. Практиките, свързани с празника, обикновено са насочени към благоденствие, здраве и любов в дома и включват различни наричания и обредни действия.