Великден е най-светлият християнски празник в България – време на вяра, надежда и възраждане. И на съкровения момент, в който цялото семейство се събира около празничната трапеза – на която задължително присъстват боядисаните яйца, козунакът и печеното агне, наситени с дълбока символика.

И макар че символите са общи за цялата страна, все пак във всеки регион се пазят уникални обичаи, някои от които водят началото си от дълбока древност.

Всяка област добавя свой уникален „цвят“ към празника, превръщайки Великден не просто в религиозно събитие, а в живо културно наследство, което продължава да се предава от поколение на поколение.

Регионални традиции

Родопите – люлеене за здраве

В Родопите Великден е свързан с обичая да се правят дървени люлки (долапи). Най-често са се връзвали на високо дърво. Млади и стари се люлеят на тях, вярвайки, че това носи здраве и прогонва злите сили.

Люлеенето е съпроводено със събиране на цялото село на мегдана и се е съпровождало с пеене на песни и игране на хора.

На някои места се е плащала „такса“ за люлката – под формата на червено яйце.

Въпреки че днес този обичай е по-скоро атракция, в миналото той е бил съществена част от празничната великденска обредност в родопските села.

Снимка: Аз, репортерът

Борба с яйца

В района на Западна България, особено около София - Шоплука, се провеждат традиционни масови „битки“ с яйца. Всеки избира най-здравото си яйце и се състезава с другите – чие ще остане здраво до края. Победителят се смята за най-здрав през годината.

Северна България – търкаляне на яйца

В някои села в Северна България децата търкалят боядисани яйца по наклонени поляни. Смята се, че яйцето, което стигне най-далеч без да се счупи, носи късмет и плодородие. Обичаят символизира също и сплотеността и разбирателството в семейството.

Странджа – огньове и пречистване

В Странджа се палят обредни огньове, които символизират пречистване и ново начало. Хората понякога прескачат жаравата – древен обичай за здраве, който има корени още в езическите времена.

Тракия – богата трапеза и гостуване

В Тракийската област празникът е силно семеен. Хората посещават близки и съседи, разменят си боядисани яйца и хляб, а трапезата е изключително богата. Тук се пази традицията на дългото празнуване – понякога до три дни.

Общи вярвания и обичаи

Във всички краища на България не се е върши селскостопанска работа през цялата Страстна седмица - не се впряга добитък, не се е язди кон, особено на Разпети петък. Старите вярвали, че ако се работи тогава ще има гръмотевици и град.

Самият ритуал по боядисването на яйцата се е извършва задължително от най-възрастната жена в семейството. Най-голяма сила имало първото снесено яйце, а първите червени яйца хората слагали в сито, постлано с нова кърпа, за да може слънцето да ги види и да се усмихне. Вярвало се, че така те придобивали силата да предпазват и да лекуват.

В миналото на българската трапеза се е поставял традиционнен обреден хляб. Първият козунак за Великден е омесен от френски хлебар през XVII век, но на родна земя той навлиза сравнително късно – едва през 20-те години на миналия век. Традицията на сладкия хляб се появява първо в градовете, измествайки традиционния.

Великден днес – между традицията и модерния живот

В съвременна България много от старите обичаи се запазват, макар и в значително по-опростен вид. Хората продължават да се събират със семействата си, да боядисват яйца и да посещават църква в нощта срещу Възкресение.

В същото време в големите градове се появяват и нови елементи – фестивали, великденски базари и организирани събития за деца.

