На пръв поглед традиционният обичай лазаруване изглежда прост - групи момичета, пременени в красиви носии, обикалят къщите, пеят и благославят. Но зад тази картина стои много по-дълбок смисъл. Лазаровден всъщност е един от най-силните символи на прехода от детство към зрялост. Тогава когато момичето се превръща в жена и поставя началото на един нов вълнуващ цикъл от живота си.

В традиционната българска култура лазарките не са просто участници в ритуал. Те са момичета, които вече са „готови“ да бъдат част от обществото като пораснали жени. Самото участие в обичая е вид социално признание - знак, че детството остава зад гърба им и те вече не са момичета, а жени. В миналото дори се е вярвало, че момиче, което не е лазарувало, трудно ще се омъжи. Някои следват това поверие и до днес.

Така Лазаровден се превръща в нещо като първи „обществен дебют“. Момичетата влизат в ролята на носители на благословия - те пеят за здраве, любов и плодородие, а думите им се приемат почти като магически. В този смисъл женската сила тук не е просто символична, а активна и съзидателна.

Интересното е, че мъжете отсъстват от този ритуал, освен в едно изключение - село Козичино.

Но липсата на мъжете при лазаруване на другите места не е никак случайна. В свят, в който ролите са били ясно разделени, именно жените са свързвани с живота, раждането и продължението на рода. Лазарките олицетворяват точно тази енергия - те са мостът между старото и новото, между зимата и пролетта, между детството и зрелостта. Те са символ на пробуждането, нежността и копнежа по новото, което вълнува сетивата с всичка сила.

Днес тази традиция може да изглежда като красив фолклорен обичай, но ако се вгледаме по-дълбоко, ще видим нещо много актуално. Лазаровден разказва история за идентичност, за приемане и за силата да бъдеш видян. В свят, в който младите често търсят своето място, този древен ритуал напомня, че всеки преход има нужда от признание. И може би точно затова обичаят продължава да вълнува, защото зад песните и венците стои една вечна тема: моментът, в който едно момиче заявява пред света „вече съм тук“.

