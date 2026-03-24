Лазаровден е подвижен християнски пролетен празник. Празнува се винаги в събота, 8 дни преди Великден. Лазаровден е посветен на плодородието, любовта и възраждащата се за нов живот природа. През 2026 г . Лазаровден празнуваме на 4 април.

ТРАДИЦИИ И РИТУАЛИ

Лазаруването е женският вариант на коледуването. Това е преходът, през който всяка девойка трябва да мине, за да стане жена - връзката между детството и моминството. Според традицията момиче, което не е лазарувало, няма да се омъжи. Затова и всички девойки се включват в традицията.

В някои краища на България от Лазаровден до Великден се изпълняват обредни игри, наречени буенец или бунек. Момичетата се събират и избират една от тях за водачка - наречена бунек. Тя ги учи да пеят песни, води ги, когато обикалят от къща на къща на Лазаровден. Тя е тази, която първа поздравява домакините.

КАК СЕ ОБЛИЧАТ ЛАЗАРКИТЕ И КАКВО Е ЛАЗАРУВАНЕ?

И какъв ще е този Лазаровден без момите лазарки, които се преобличат с традиционни носии, обикалят селото от къща на къща, пеят обредни песни и пожелават здраве и щастие. Стопаните пък ги даряват с яйца, пари, плодове и дребни подаръци.

На самия празник водачката - бунек, е облечена с дълга мъжка риза и калпак на главата. По традиция трябва да си има и булка. Нейната роля изпълнява малко момиче – между 8 и 10-годишно. Задължително е то да има живи родители. Обличат го в булчинска рокля или в носия за невеста и я забулват с було. С тези двама предводители групичката на лазарките обикаля къщите, пее, събира яйца и цветя за Великден, благославя домовете и техните стопани за здраве и плодородие.

ЛАЗАРСКИ ПЕСНИ И ОБИЧАИ

Ако чуете лазарски песни на този ден, заслушайте се. Те се пеят единствено и само на този ден и по никакъв друг повод. От този ден нататък девойките вече са различни – те са лазарували, следователно са по-големи и им предстоят много неща, непознато досега на детския им свят.

Едно от тях е да си изберат годеник. Момичето, което доскоро е играло наравно с момчетата, след Лазаровден може да погледне на тях с друго око.

Не случайно именно на Лазаровден се правят най-много предложения за брак. Младите момци избират именно този празник, за да направят официално предложение на свята избраница или да я поискат за жена от родителите й.

КАКВО СЕ ГОТВИ НА ЛАЗАРОВДЕН?

На Лазаровден (съботата преди Великден) трапезата е отрупана с най-разнообразни празнични блюда, кое от кое по-вкусни и сладки. Такива са баницата с лапад, лазарските "плитки", зелените салати, сладките фурми и вареното жито.

Безмесно пролетно меню, съставено от салати, ястия с коприва, спанак, ориз, картофи или гъби, от пълнени постни чушки или домати са чудесен избор за трапезата на Цветница. Като цяло се залага на тестени ястия, които са с пълнеж от зеленолистни, започнали да растат в сезона. Тогава те са най-крехки и сочни.

След Благовещение, Цветница (неделята преди Великден) е вторият голям празник в дните на Великия пост, в който е разрешено яденето на риба.

КОЙ ПРАЗНУВА ИМЕН ДЕН НА ЛАЗАРОВДЕН?

На Лазаровден празнуват хората, които носят имената Лазар, Лазара и производни.

Как празнуват Лазаровден в село Паволче - вижте във видеото.

