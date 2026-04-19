Томина неделя е важен християнски празник, който се отбелязва в първата неделя след Великден и бележи края на Светлата седмица. Той е посветен на апостол Тома, известен като „Тома Неверни“, който първоначално се усъмнил във Възкресението на Христос, но по-късно повярвал, след като го видял със собствените си очи.
Празникът има не само църковно значение, но и силно присъствие в българските народни традиции, където е обвит с редица поверия, забрани и обичаи.
Какво символизира Томина неделя?
В народната традиция Томина неделя се възприема като преходен ден – край на великденския цикъл и начало на нов духовен период. В някои райони е позната още като „Женски Великден“ или „Великден на мъртвите“.
Свързва се с:
- утвърждаване на вярата
- почит към починалите
- надежда за здраве и плодородие
Какво се прави в този ден
1. Посещава се църква
На този ден вярващите посещават църковна служба, където се чете евангелският разказ за апостол Тома.
2. Отдава се почит към починалите
В много райони на България денят се свързва с помен за мъртвите. Хората посещават гробищата и раздават:
- боядисани яйца
- козунак
- храна „за Бог да прости“
3. Народни събирания и веселия
На места се организират хора, събори, борби и състезания. Това показва двойствения характер на празника – едновременно почит и празничност.
Основни забрани в деня на Томина неделя
Според народните вярвания Томина неделя е „хаталия“ (рисков ден), затова се спазват редица ограничения:
- Забрани в домакинството - не се пере и не се простира пране, не се вари мляко.
- Забрани в земеделието - не се копае и не се сее (за да не „изсъхне“ реколтата).
- Други поверия - не се подаряват яйца на непознати – вярва се, че така може да „дадеш“ късмета или здравето си.
Специфични обичаи и ритуали
Обичаят „Топалък“
В някои региони (особено в Североизточна България) се изпълнява ритуал за здраве на хората и добитъка. Жените връзват парцал на кол и наричат болестта да „остане там“, за да предпазят семейството и животните.
Игри и хора през Светлата седмица
Макар да не са точно в самия ден, обичаите около него включват и празнични хора като „Ладино хоро“, които символизират любов и ново начало.
Днес много от поверията се възприемат по-скоро като част от културното наследство, но те продължават да придават особена атмосфера на този ден и да свързват поколенията с традициите на миналото.