Томина неделя е важен християнски празник, който се отбелязва в първата неделя след Великден и бележи края на Светлата седмица. Той е посветен на апостол Тома, известен като „Тома Неверни“, който първоначално се усъмнил във Възкресението на Христос, но по-късно повярвал, след като го видял със собствените си очи.

Празникът има не само църковно значение, но и силно присъствие в българските народни традиции, където е обвит с редица поверия, забрани и обичаи.

Какво символизира Томина неделя?

В народната традиция Томина неделя се възприема като преходен ден – край на великденския цикъл и начало на нов духовен период. В някои райони е позната още като „Женски Великден“ или „Великден на мъртвите“.

Свързва се с:

утвърждаване на вярата

почит към починалите

надежда за здраве и плодородие

Какво се прави в този ден

1. Посещава се църква

На този ден вярващите посещават църковна служба, където се чете евангелският разказ за апостол Тома.

2. Отдава се почит към починалите

В много райони на България денят се свързва с помен за мъртвите. Хората посещават гробищата и раздават:

боядисани яйца

козунак

храна „за Бог да прости“

3. Народни събирания и веселия

На места се организират хора, събори, борби и състезания. Това показва двойствения характер на празника – едновременно почит и празничност.

Основни забрани в деня на Томина неделя

Според народните вярвания Томина неделя е „хаталия“ (рисков ден), затова се спазват редица ограничения:

Забрани в домакинството - не се пере и не се простира пране, не се вари мляко.

- не се пере и не се простира пране, не се вари мляко. Забрани в земеделието - не се копае и не се сее (за да не „изсъхне“ реколтата).

- не се копае и не се сее (за да не „изсъхне“ реколтата). Други поверия - не се подаряват яйца на непознати – вярва се, че така може да „дадеш“ късмета или здравето си.

Специфични обичаи и ритуали

Обичаят „Топалък“

В някои региони (особено в Североизточна България) се изпълнява ритуал за здраве на хората и добитъка. Жените връзват парцал на кол и наричат болестта да „остане там“, за да предпазят семейството и животните.

Игри и хора през Светлата седмица

Макар да не са точно в самия ден, обичаите около него включват и празнични хора като „Ладино хоро“, които символизират любов и ново начало.

Днес много от поверията се възприемат по-скоро като част от културното наследство, но те продължават да придават особена атмосфера на този ден и да свързват поколенията с традициите на миналото.