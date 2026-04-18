На 19 април тази година отбелязваме специален празник, който идва веднага след най-големия християнски празник — Възкресение Христово. Този ден е известен като Томина неделя. Именно в този светъл период, когато още усещаме радостта от Великден.

Томина неделя на 27 април 2025 г.

Нарича се Томина неделя и е празник, посветен на уверяването на Тома в чудото на чудесата - Христовото възкръсване.

Тома, един от дванадесетте ученици на Христос, отсъствал, когато Той в деня на Своето възкресение се явил на учениците Си в къщата в Йерусалим, където те стоели заключени "поради страх от юдеите" - да не бъдат преследвани и те самите. Учениците се слисали от това явяване и затова Учителят им показал раните на ръцете, нозете и ребрата Си, за да се уверят, че е Той. Предал им Светия Дух и им дал власт да прощават греховете на хората. А когато след това те казали на Тома, че са видели възкръсналия Иисус, той заявил, че иска също да Го види и да се увери в истинността на възкресението.

След осем дни Христос отново се явил на Своите ученици, вече в присъствието и на Тома, и го подканил да опипа белезите от раните по тялото Му. Но Тома, без дори да помисли да проверява раните Му, Го познал и Го изповядал за Господ и Бог. Защото възкръсване от мъртвите и съществуване в друго измерение на материята е по силите само на Бог.

Според преданието апостол Тома след Петдесетница проповядвал благовестието на Христос сред парти, перси, мидийци и индийци, и умрял мъченически във втората половина на I век.

Кой празнува имен ден на 27 април?

Освен това, на 27 април църквата почита и свети Симеон, наричан брат Господен. Той също е важна фигура в историята на християнството и е пример за непоклатима вяра и преданост.

Имен ден на тази дата празнуват всички, които носят имената Симеон, Симон, Симона, Тома, Томислав и Томислава. Не забравяйте да поздравите и хора с производни имена като Мони, Монка, Мончо и Моника!

