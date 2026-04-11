Докато у нас Великден ухае на козунак, „борим“ се с яйца и прекарваме повече семейно време, по света празникът често придобива неочаквано... цветни, шумни и дори леко странни измерения. От същински криминални сюжети до истински водни битки по улиците – традициите доказват, че въображението на хората няма граници!

Великденските обичаи по света са толкова разнообразни, защото съчетават религиозни вярвания, местни традиции и дори древни ритуали. Общото между тях обаче остава едно – празникът символизира новото начало, надеждата и радостта от живота.

Ето как различните държави отбелязват най-светлия християнски празник - Великден:

Норвегия

Ако си представяте Великден като време за тишина и размисъл, Норвегия ще ви разочарова. Там празникът е неофициално посветен на криминалните истории – традиция, известна като „Påskekrim“.

Началото ѝ звучи почти като сюжет от роман – през 1923 г. реклама на книга за убийство е публикувана като новина и подвежда читателите, че става дума за истинско престъпление. Оттогава насам норвежците буквално „поглъщат“ трилъри по празниците – по телевизията вървят детективски сериали, книжарниците са пълни с криминални романи, а дори върху опаковки на храни се публикуват кратки мистерии.

Любопитен факт: традицията е толкова силна, че Великден се счита за един от най-важните сезони за книгоиздаването в страната.

Полша

Ако попаднете в Полша на Великденския понеделник, по-добре забравете за прическата си. Тогава се празнува Śmigus-Dyngus – ден, в който всички се заливат с вода.

Тази традиция има дълбоки корени – свързва се както с християнството (символ на пречистване и кръщение), така и с древни езически обреди за плодородие и нов живот. В миналото момчетата поливали момичетата, които харесват, но днес това е масова водна „битка“, в която участва цялото общество.

А някога момичетата можели да „се откупят“ от обливането с боядисани яйца – символ на късмет и плодородие.

Гърция (остров Хиос)

На гръцкия остров Хиос Великденската нощ изглежда като сцена от филм. В град Вронтадос две църкви си устройват истинско светлинно шоу в небето, изстрелвайки хиляди самоделни фойерверки една срещу друга.

Целта е да се уцели камбаната на отсрещната църква – символично съревнование, което се провежда от десетилетия. Макар да звучи опасно, местните взимат сериозни мерки за безопасност, а зрелището привлича туристи от цял свят.

Бермудите

На Бермудските острови празникът е свързан не със земята, а с небето. На Разпети петък хората излизат на плажа и пускат цветни хвърчила.

Традицията започва като урок – учител използвал хвърчило, за да обясни Възнесението на Исус. Днес тя се е превърнала в истински фестивал на цветовете, а формите на хвърчилата често имат символично значение.

Чехия и Словакия

Една от най-обсъжданите великденски традиции идва от Централна Европа. В Чехия и Словакия мъжете обикалят домовете и леко „потупват“ жените с плетени върбови клонки (pomlázka).

Макар да звучи странно, идеята е позитивна – вярва се, че върбата пренася жизненост, младост и здраве. В замяна жените подаряват боядисани яйца, сладки или дори малка почерпка.

Франция

В малкия френски град Бесиер Великден означава едно – гигантски омлет. Всяка година се приготвя ястие от над 15 000 яйца, което се раздава безплатно на хората.

Легендата разказва, че традицията започва по времето на Наполеон, който толкова харесал омлета в района, че наредил да се приготви огромно количество за цялата му армия.