Паска е традиционен сладък хляб, който се приготвя за Великден в Украйна, както и в някои части на Южна Русия, Молдова и Румъния.

В украинската култура символизира възкресението и се носи задължително в църква, където се благославя.

В България често се смята, че паска и козунак е едно и също, но традиционната паска е по-гъста и богата на яйца. Освен че е мека, е и изключително сочна, ароматна и наситена със сладки плодови нотки. Идеален избор е, ако искате да приготвите нещо този Великден, което съчетава елементи на козунак и плодов хляб.

А за да направите великденската трапеза още по-забавна и цветна, може да опитате следния по-модерен вариант на традиционната паска – с глазура и заешки ушички.

Как да направим паска

За приготвянето ще са ви нужни три групи съставки: за тестото, за бисквитените уши и за глазурата.

За тестото:

650 г бяло брашно

2 пакетчета суха мая

200 г разтопено масло

180 г захар

250 мл хладко мляко

5 жълтъка

1 ч.л. сол

настъргана кора от 1 лимон

100 г сушени червени боровинки

100 г стафиди

За бисквитените уши:

115 г масло на стайна температура

60 г пудра захар

1 ч.л. ванилов екстракт

1 жълтък

150 г бяло брашно

10 г неподсладено какао

щипка сол

За глазурата:

105 г белтъци (около 3–4 яйца)

480 г пудра захар

розов оцветител

цветни захарни пръчици/топчета

Начин на приготвяне

Първо вземете кръгла форма с високи стени (около 18 см) или подобен съд. Намажете я с мазнина, сложете хартия за печене на дъното и набрашнете стените.

Отделете 65 г брашно, маята и 115 мл хладко мляко, разбъркайте и оставете покрито на топло за 30 минути. Млякото трябва да е до 48°C, за да се активира маята.

Към сместа добавете жълтъците, захарта, солта и разтопеното (охладено) масло. Налейте останалото мляко и добавете брашното, след което омесете добре тестото.

Покрийте го с кърпа и оставете да втаса 30 минути. След това добавете стафидите и боровинките, оформете топка и прехвърлете в подготвената предварително кръгла форма. Оставете да втаса още около 1 час или докато удвои обема си.

Преди печене направете разрези отгоре, за да не се напука. Печете около 50 минути. След като изстине, извадете от формата и пригответе глазурата, като част от нея оставите за украсата.

Бисквитените уши:

Разбийте маслото и захарта до крем. Добавете жълтъка, ванилията и солта. След това прибавете брашното и какаото и омесете тесто.

Увийте го във фолио и го оставете в хладилник за 30 минути. Загрейте фурната на 180°C.

Разточете тестото до около 4 мм дебелина, изрежете форми за уши и ги подредете върху тава с хартия за печене. Печете около 9 минути, докато краищата леко покафенеят.

Глазурата

Разбийте белтъците до пяна, добавете пудрата захар и разбъркайте до гладка, лъскава глазура. Отделете част и я оцветете в розово. Излейте я върху формата на ушите и оставете да изстине и „стегне“.

Останалата глазура изсипете върху изстиналата паска, поръсете с цветни декорации и закрепете ушичките. Ако се притеснявате, че ще паднат, може да ги подпрете с дървено шишче.

С тази великденска паска ще впечатлите всички, които обичат нови вкусове, а украсата ще зарадва както децата. Тази година Великден определено ще бъде още по-сладък!

