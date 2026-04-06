Великденският хляб, познат като пинца (или сирница) е традиционен великденски сладък хляб, който се е широко разпространен в Хърватия, части на Словения и Италия (особено в град Триест).

Характерното за пинца е, че тестото не е меко и еластично, както при нашите козунаци. Консистенцията му е малко по-твърдо, а към него обикновено няма плънка – от стафиди или локум, например. Има единствено аромат на ванилия, лимонова и портокалова кора или ябълки.

Най-просто казано: пинцата е „хърватският братовчед“ на козунака - подобна идея, но с различен характер.

Как да приготвим великденска пинца

Привидно може и да изглежда сложно, но приготвянето на този вид сладък хляб не е по-трудно от правенето на традиционния. Затова защо на тазгодишните великденски празници да не сложим нещо по-различно на трапезата – с което да изненадаме своите близки.

Рецепта по-долу е с добавен малко ром, но винаги можете да направите и безалкохолната версия.

Съставки за великденска пинца

200 мл мляко

1 суха мая

550 г бяло брашно

50 мл олио

3 жълтъка

120 г захар

2 ванилови захари

50 г разтопено масло

2–3 щипки сол

кора от 1 лимон

кора от 1 портокал

1 супена лъжица ром или бренди

1 голяма, фино настъргана ябълка

Приготвяне

Съставките се смесват в купа, след което се замесва тестото - поне пет минути, докато стане напълно гладко и започне да се отделя от стените на купата.

Настъргва се ябълката на фино ренде и се добавя към тестото. След това сместа се прехвърля в леко намазнена тава и се оставя да втасва на топло място за около три часа.

Втасалото тесто се разделя на две равни части, от които се оформят две топки. Поставят се в тавичка за печене, след което ги намазват с едно разбито яйце.

Така тестото се оставя да втасва поне още един час, след което се поставя в предварително загрята фурна на 180°C - и се пече около 45 минути. Когато добие златист цвят, се покрива с хартия за печене, за да не изгори.

След 45 минути и проверка с вилица дали тестото е изпечено, можете да го извадите от фурната.