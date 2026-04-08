В нощта срещу Великден хиляди хора излизат пред храмовете със запалени свещи и тръгват в тържествено шествие около църквата. Това е един от най-разпознаваемите и вълнуващи моменти от празника – но малцина всъщност знаят какво стои зад този ритуал. Това не е просто традиция, а действие с дълбока символика, корени в църковния канон и връзка с библейските събития.

Кога се обикаля църквата?

Обикалянето на църквата се случва в два ключови момента:

На Разпети петък – при опелото Христово, когато се символизира погребението на Исус Христос

В полунощ срещу Великден – по време на тържествената пасхална служба - точно в полунощ свещеникът обявява „Христос воскресе!“ и започва празничното шествие

Как протича ритуалът

Всичко започва в тъмнина. Светлините в храма се угасяват, а от олтара се изнася запалена свещ от т.нар "благодатен огън" – символ на възкръсналия Христос. От нея вярващите палят своите свещи. След това всички излизат навън и тръгват в шествие около храма, доката в ръце държат своите запалени свещи. След обиколката отново влизат в църквата.

Това поставя началото на празника и изразява радостта от Възкресението.

Защо се обикаля църквата?

Ритуалът има няколко основни значения:

1. Символ на пътя към Възкресението

Обикалянето напомня за събитията след разпятието – когато жените мироносици отиват към гроба на Христос и откриват, че Той е възкръснал.

2. Образ на църковното шествие

В миналото шествието е било още по-мащабно – включвало е цялото населено място, а не само пространството около храма. Това символизира общността на вярващите и тяхното духовно единство.

3. Преход от тъмнина към светлина

Самият ритуал започва в тъмнина и завършва със светлина – метафора за победата на живота над смъртта.

Колко пъти се обикаля църквата?

В много български традиции църквата се обикаля три пъти, но това не е задължително навсякъде. Числото три има силна символика в християнството - символизира Светата Троица – Отец, Син и Свети Дух и напомня за третия ден, в който Христос възкръсва.

Според църковния канон обаче, обикалянето по принцип е еднократно (особено на Разпети петък), а трите обиколки са по-скоро народна традиция, наложена с времето.

Важно ли е да запазите свещта запалена?

Много хора вярват, че ако успеят да занесат запалената свещ у дома, това ще донесе здраве и късмет през годината. Според духовниците обаче това е по-скоро народно поверие – истинският смисъл на свещта е символичен: тя представлява „божествената светлина“ и вярата, а не късмета.

Интересен факт е, че не всички елементи от ритуала, свързан с обикалянето на църквата на Великден са строго канонични:

обикалянето на Разпети петък е част от църковния ред

среднощното шествие на Великден е по-скоро утвърдена традиция, която не навсякъде се спазва еднакво

Днес обикалянето на църквата е нещо повече от ритуал, а именно знак за ново начало, споделена вяра, надежда и светлина.