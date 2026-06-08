Брад Пит и Инес де Рамон отново се превърнаха в една от най-коментираните двойки на светската сцена. Холивудската звезда и дизайнерката на бижута се появиха рамо до рамо на женския финал на „Ролан Гарос“ в Париж, където привлякоха вниманието не само с присъствието си, но и с видимата близост помежду си. Международни медии отбелязаха, че това е една от най-непринудените и романтични публични появи на двойката досега.

62-годишният актьор и 33-годишната Инес де Рамон наблюдаваха от трибуните финала на централния корт „Филип Шатрие“, а фотографите уловиха усмивки, нежни жестове и разговори, които бързо се превърнаха в тема номер едно в социалните мрежи. От началото на връзката им през 2022 г. двамата рядко демонстрират чувствата си публично, което направи появата им в Париж още по-коментирана.

Лятна мода на трибуните

Освен романтиката, впечатление направи и стилът им. Носителят на „Оскар“ заложи на типичната за него комбинация от непринудена елегантност – светла риза, ленен панталон в неутрален тон и слънчеви очила. Инес де Рамон избра ефирна рокля в цвят слонова кост с дантелени детайли, комбинирана с кожено яке в маслиненозелено и луксозни аксесоари. Модните издания определиха визиите им като пример за т.нар. „тих лукс“ – тенденцията, която доминира сред звездите през последните сезони.

Снимка: Getty Images

Мнозина фенове отбелязаха и още нещо – Пит изглежда по-стилен от всякога. През последните години актьорът постепенно промени визията си, като все по-често избира модерни, по-младежки силуети и по-смели модни решения. Появата му в Париж само затвърди впечатлението, че звездата преживява един от най-спокойните и щастливи периоди в живота си.

Снимка: Getty Images

Минало и настоще

След години, белязани от шумния развод с Анджелина Джоли и съдебни битки, актьорът изглежда е намерил баланс както в личния си живот, така и в кариерата си. Самият той рядко коментира връзката си с Инес де Рамон, но в интервю за GQ миналата година призна, че отношенията им се развиват естествено и без предварително планирани публични изяви.

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