Брад Пит е готов за поредното приключение в живота си. Холивудската звезда пристигна в Гърция – а повод за това са снимките на филма „The Riders“, в който той влиза в главната роля.

Актьорът дискретно кацна в Атина, преди да се отправи към остров Хидра, където ще се бъде заснета продукцията. Любопитно е, че той не беше сам – неотлъчно до него беше приятелката му Инес де Рамон. Както отбелязва Daily Mail, това е първият път, в който двамата са забелязани заедно от три месеца насам.

Двойката изглеждаше спокойна и готова за новото начинание. Бяха заложили на спортно, удобно облекло, а задължителен аксесоар бяха тъмните очила. А ако се съди по обемните, пълните сакове, явно са подготвени за по-дълъг престой в южната ни съседка.

Снимка: instagram/greekgateway

Базиран на романа на австралийския писател Тим Уинтън, драматичният филм "The Riders“ поднася една интензивна и емоционална роля на Пит. Режисьор на продукцията е от носителят на престижни награди Едуард Бергер, а действието се развива през 80-те години на миналия век.

Продукцията е поредната мащабна международна филмова реализация, заснета в Гърция, само месеци след снимките на предстоящия филм „Одисея“ на Кристофър Нолан в района на Месиния, в югозападната част на полуостров Пелопонес.

Инес де Рамон – силната опора в живота на Брад

Пътуването на двойката до Гърция, което вероятно ще съчетае работа и удоволствие, още веднъж доказва колко спокойна и стабилна е връзката им. През май 2025 г. източник сподели пред People, че де Рамон носи много „спокойствие“ в живота на Брад Пит и че отношенията им са „лесни и естествени“. „Тя му дава пространство, когато има нужда, но винаги е до него, когато е важно“, казва източникът.

Снимка: Getty Images

Двамата са заедно от 2022 г., но направиха първата си официална публична поява през юли 2024 г. Оттогава насам връзката им се развива, като според слуховете дори вече живеят заедно.

Това обаче не означава, че предстои брак. Пит, който преди това беше женен за Дженифър Анистън и Анджелина Джоли категорично е решил, че не желае да се жени отново или да има още деца. Източници твърдят, че предишният му развод и продължаващото напрежение с шестте му деца са го направили по-предпазлив, но същевременно подчертават, че той е „напълно влюбен в Инес“.

Де Рамон също има предишен брак и е преминала през развод. На този етап и двамата изглеждат щастливи на етапа от живота си, в който се намират.

