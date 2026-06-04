Една от най-разпознаваемите жени на планетата празнува рожден ден на днешния 4 юни – Анджелина Джоли. През десетилетията тя се превърна не просто в холивудска звезда, а в културен феномен – актриса, режисьор, активист, майка на шест деца и жена, чийто личен живот години наред беше сред най-обсъжданите теми в световните медии. Днес тя навършва 51 години!

За милиони хора тя е преди всичко филмова звезда. За други – секссимвол на цяло поколение. За трети – хуманитарен активист, посветил огромна част от живота си на бежанци и хора в беда. Но зад образа на знаменитостта винаги е стояла една много по-сложна история. История за трудно детство, болезнени отношения с баща ѝ, бурни любови, майчинство, загуби и постоянен опит да намери вътрешен мир под светлината на прожекторите. Зад червените килими, наградите и световната слава стои история, изпълнена с възходи и падения, големи любови, семейни драми и непрекъснато търсене на баланс между публичния образ и личното щастие.

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Днес, на своя 51-ви рожден ден, Анджелина Джоли остава една от най-влиятелните жени в световната култура – не само заради филмите си, а и заради начина, по който успя да превърне личните изпитания в двигател за развитие и промяна. От бунтарката на 90-те до отдадената майка и обществена фигура днес, нейният личен живот остава една от най-интересните истории в съвременния шоубизнес.

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Детството – живот в сянката на известен баща

Анджелина Джоли е родена на 4 юни 1975 г. в Лос Анджелис. Тя е дъщеря на носителя на „Оскар“ Джон Войт и актрисата Маршелин Бертран. Родителите ѝ се разделят, когато тя е още бебе, а майка ѝ поема основната грижа за Анджелина и по-големия ѝ брат Джеймс Хейвън. В много интервюта през годините Джоли признава, че отношенията с баща ѝ са били сложни. Имало е периоди на отчуждение, разочарования и публични конфликти. Много по-силна връзка тя изгражда с майка си, която често описва като най-голямото вдъхновение в живота си. Именно след смъртта на Маршелин Бертран през 2007 г. Джоли започва още по-силно да поставя семейството в центъра на живота си.

Снимка: Getty Images

Сложните отношения с баща ѝ

Родителите ѝ се разделят, когато тя е още бебе. След раздялата майка ѝ изоставя собствените си актьорски амбиции, за да отглежда двете си деца. Именно тази саможертва оказва огромно влияние върху бъдещата звезда. По-късно Джоли многократно ще разказва, че майка ѝ е човекът, който най-силно е формирал характера ѝ. Една от най-болезнените теми в живота на Анджелина винаги е била връзката с баща ѝ. След развода на родителите отношенията им остават нестабилни години наред. В различни периоди от живота си Джоли почти прекъсва контакт с него. Напрежението става особено публично в началото на 21 век. Интересното е, че с течение на времето двамата постепенно успяват да възстановят отношенията си. След като самата Анджелина става майка, тя започва да гледа по-различно на семейството и прошката.

Снимка: Getty Images

Маршелин – голямата любов в живота ѝ

Ако има човек, когото Джоли поставя над всички останали, това е майка ѝ. Маршелин Бертран умира през 2007 г. след продължителна битка с рак на яйчниците. Загубата оставя дълбок отпечатък върху Анджелина. По-късно тя признава, че дълго време е приемала много от професионалните си успехи като начин да направи майка си горда. Според близки до актрисата хора именно ранната смърт на Маршелин е една от причините Джоли да гледа толкова сериозно на темите за здравето, семейството и времето, което ни е дадено.

Снимка: Getty Images

Ранните години – бунт, търсене на идентичност и първа слава

Много преди да стане световна суперзвезда, Анджелина е известна с нестандартния си характер. В тийнейджърските си години тя преминава през труден период на самоопределяне и често говори открито за чувството си на изолация и различност. През 90-те години постепенно започва да се налага като актриса, а ролята ѝ в филма "Girl, Interrupted" носи награда „Оскар“ и я превръща в едно от най-горещите имена в Холивуд. През 90-те години Анджелина Джоли изгражда репутация на една от най-непредвидимите личности в Холивуд. Тя никога не се вписва напълно в традиционния образ на филмова звезда. Докато други актриси внимателно изграждат публичен имидж, Джоли често шокира медиите със своята откровеност, нестандартно поведение и отказ да бъде „удобна“. Именно тази комбинация от красота, бунтарство и интелигентност я превръща в глобален феномен. Успехът обаче идва заедно с огромен медиен интерес към личния ѝ живот.

Първият съпруг – Джони Лий Милър

Първата голяма любов на Джоли е британският актьор Джони Лий Милър, с когото се запознава по време на снимките на филма "Hackers". Двамата сключват брак през 1996 г. По това време Анджелина е едва на 20 години. Този брак бързо привлича вниманието на медиите заради нестандартния стил и бунтарския имидж на младата актриса. Двамата се разделят през 1997 г., а разводът е финализиран през 1999 г. Интересното е, че въпреки раздялата им, отношенията между тях остават добри. През годините и двамата са говорили с уважение един за друг и никога не са били замесени в публични скандали след края на брака си.

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Били Боб Торнтън – най-ексцентричната любовна история

Вторият съпруг на Джоли е актьорът и режисьор Били Боб Торнтън. Те се женят през 2000 г. и връзката им бързо се превръща в една от най-коментираните в Холивуд. Медиите непрекъснато следят всяка тяхна поява, а нестандартното им поведение ги превръща в любим материал за таблоидите. Въпреки голямата публичност, бракът продължава само няколко години. Двамата се разделят през 2002 г., а разводът е финализиран през 2003 г. По-късно Торнтън обяснява, че причината е била различният начин на живот и различните им приоритети. Интересното е, че и след раздялата си двамата запазват приятелски отношения.

Снимка: Getty Images

Срещата, която промени всичко – Брад Пит

Няма как да се говори за личния живот на Анджелина Джоли без Брад Пит. Ако има връзка, която ще остане завинаги свързана с името на Джоли, това без съмнение е тази с Пит. Двамата се срещат по време на снимките на филма "Mr. & Mrs. Smith" през 2004 г. По това време Пит е женен за Дженифър Анистън. След последвалия развод между Пит и Анистън медиите превръщат новата връзка на актьора в световна сензация. През следващите години Джоли и Пит стават една от най-влиятелните двойки в света на шоубизнеса. Пресата им дава прозвището „Бранджелина“ – символ на популярността им през първото десетилетие на 21 век.

Снимка: Getty Images

Семейството „Бранджелина“

Любовта между Джоли и Пит не се ограничава само до романтичната връзка - те изграждат голямо семейство с шест деца, три осиновени и три биологични.

Мадокс

Първото дете е Мадокс Джоли, осиновен от Камбоджа през 2002 година. По-късно Пит също става негов законен родител.

Захара

През 2005 г. Джоли осиновява Захара Джоли от Етиопия.

Пакс

През 2007 г. към семейството се присъединява Пакс Джоли, осиновен от Виетнам.

Шайло

През 2006 г. се ражда първото биологично дете на двойката – Шайло Джоли. Раждането ѝ предизвиква огромен медиен интерес по целия свят.

Нокс и Вивиан

През 2008 г. се раждат близнаците Нокс Джоли и Вивиан Джоли.

Така семейството достига шест деца – нещо, което Джоли многократно е определяла като най-голямото си постижение извън киното.

Снимка: Getty Images

Сватбата с Брад Пит

След почти десет години заедно Джоли и Пит сключват брак през 2014 г. на частна церемония във Франция. Семейството вече има шест деца, които активно участват в организацията на сватбата. По онова време мнозина смятат, че това е една от най-стабилните двойки в Холивуд. Реалността обаче се оказва различна.

Снимка: Getty Images

Разводът, който разтърси Холивуд

През септември 2016 г. Анджелина Джоли подава молба за развод от Брад Пит. Новината предизвиква световен отзвук. Следват години на съдебни процедури, спорове за попечителството над децата и множество правни битки. Разводът се превръща в една от най-продължителните и обсъждани семейни саги в историята на Холивуд. Част от съдебните спорове приключват едва през последните години. Следва един от най-дългите и публично обсъждани разводи в историята на Холивуд. Различни правни спорове продължават години наред. Според медийни източници процесът окончателно приключва едва през 2024 г. Това е период, който близки до актрисата описват като изключително тежък за нея и децата.

Снимка: Getty Images

Майчинството – най-важната роля в живота ѝ

През последните близо две десетилетия Анджелина Джоли неведнъж е заявявала, че майчинството е центърът на живота ѝ. Докато Холивуд я вижда като звезда, самата тя многократно подчертава, че се възприема преди всичко като майка. Голяма част от решенията ѝ относно кариерата, местоживеенето и обществените ангажименти са свързани с децата. Тя често говори за значението на образованието, културното разнообразие и свободата всяко от децата ѝ да изгради собствена идентичност.

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Отношенията с децата днес

След раздялата Джоли остава основната фигура в ежедневието на децата. Те постепенно навлизат в зряла възраст и започват да изграждат собствен професионален и личен път. През последните години медиите обръщат внимание на факта, че някои от децата използват фамилията „Джоли“ вместо „Джоли-Пит“ в различни публични ситуации. Това е широко отразявана тема, но самата Анджелина рядко коментира публично семейните отношения. През последните години почти всяка сериозна публикация за Джоли подчертава една тема – колко силна е връзката ѝ с децата. Когато навършва 50 години през 2025 г., вместо голямо парти тя избира да празнува в тесен семеен кръг със своите шест деца. Източници, цитирани от People, описват периода като време, в което тя се чувства по-спокойна и удовлетворена от семейния си живот. Особено интересен е фактът, че някои от децата вече участват в нейните професионални проекти – зад кулисите на филми и театрални продукции.

Снимка: Getty Images

Има ли нов мъж в живота на Анджелина Джоли?

След развода с Брад Пит името на Джоли многократно е било свързвано с различни известни личности. Въпреки множеството слухове обаче няма потвърдена публична връзка, която тя сама да е обявила. През последните години актрисата изглежда е концентрирала вниманието си върху децата, режисьорските си проекти, хуманитарната дейност и собственото си здраве. Това е съществена разлика спрямо периода от края на 90-те и началото на новото хилядолетие, когато личният ѝ живот беше почти постоянно на първите страници на световните медии.

Снимка: Getty Images

Жената, която промени образа си пред света

Една от причините Анджелина Джоли да остане толкова значима фигура е, че отказва да бъде определяна единствено от филмовата си кариера. В продължение на повече от две десетилетия тя работи активно по хуманитарни каузи и дълги години е свързана с дейността на Върховен комисариат на ООН за бежанците. Тази страна от живота ѝ често оказва влияние и върху начина, по който възпитава децата си – с акцент върху образованието, културното многообразие и социалната отговорност. В младостта си тя често е представяна като бунтарка, провокатор и нестандартна знаменитост. Днес образът ѝ е съвсем различен – майка, режисьор, активист и обществена фигура с глобално влияние. Тази промяна не се случва за една нощ. Тя е резултат от годините, от майчинството, от личните загуби и от житейския опит. Поради тази причина една от най-интересните трансформации в историята на Холивуд остава именно тази на Анджелина Джоли!