Андония и Мартин са големите победители в първия сезон на „Моята кухня е номер едно“, след като триумфираха в напрегнат финал срещу Стефан и Иван и спечелиха наградата от 75 000 евро. В решаващия дуел двата отбора се изправиха в четиричасова кулинарна битка, която приключи с минимална разлика от една точка след оценките на шеф Владимир Тодоров, шеф Любомир Тодоров, шеф Любен Койчев и шеф Павел Павлов.

Финалната задача за участниците беше да приготвят зашеметяващо петстепенно меню по избор – амюз буш, студено и топло предястие, основно ястие и десерт, като всяка чиния трябваше да демонстрира техника, характер и баланс. Макар че започнаха с фалстарт в сезона, във всяко следващо готвене Андония и Мартин показаха на какво са способни. В последната и най-важна битка те заложиха на дръзка комбинация от вкусове – еспума от тарама с карамелизирана саздърма, мариновано цвекло с катък, черноморски миди с ндуя, телешко бонфиле с език и полента, и пана кота с ягоди. „При толкова много стрес, вие направо ни скрихте шапките!“, коментира шеф Любен Койчев.

Стефан и Иван бяха изключително силен конкурентен отбор и приготвиха прецизно меню, което по замисъл беше достойно за голямата награда. Въпреки завидния кулинарен опит и добрият синхрон в кухнята, няколко видими грешки се оказаха решаващи. „Основното ви беше малко разочароващо“, коментира шеф Владимир Тодоров деконструираните пълнени чушки, които двамата приятели поднесоха на съдиите. Без значение от грешките или развоя на финала, Стефан и Иван се доказаха като една от най-балансираните и харесвани двойки в шоуто. „Освен всичко друго в кухнята, вие сте истински симпатяги“, обърна се към тях шеф Павел Павлов преди произнасянето на последните оценки.

Финалната вечер се превърна в истински емоционален завършек на сезона. В залата се събраха всички участници, които заедно близки и приятели на финалистите, превърнаха кухнята в готварска арена за дуели. Сред най-силните моменти беше появата на кулинарния ментор на Андония – госпожа Юлия Панджерова, която пристигна лично, за да я подкрепи. „Тук съм, ще подсказвам!“, заяви тя, предизвиквайки бурни реакции в залата.

В последните моменти в края на сезона на „Моята кухня е номер едно“ напрежението и състезанието преляха в триумф, полят със сълзи от радост. „Имаме пред себе си двама изключителни и амбициозни млади готвачи. Вие сте бъдещето на нашата професия“, обърна се шеф Павел Павлов към Андония и Мартин. Те с благодарност споделиха, че ще вложат голямата награда от 75 000 евро в собствен кулинарен бизнес.