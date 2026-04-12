Великденският заекът е един от символите Великден, а за произхода му съществуват различни предания и легенди, предавани през векове.

Според една от легендите, заекът е свързан с различните цикли на Луната. В символиката на ацтеките например Луната представлява заек. На празника на луната в Китай пък изработват фигури на бели зайци.

Днес той е важна част от празничната атмосфера и се среща в украси, игри и празненства по целия свят.

Какво общо има заекът с Великден

Всъщност, Великденския заек почти няма общо с празника - освен в по-късен комерсиален контекст. В Библейската история за възкресението на Исус Христос няма никакви споменавания за зайци, пухкави жълти пиленца, кошници с лакомства или шоколад – дори като символика.

Или иначе казано, великденският заек няма никаква пряка връзка с Исус. В най-добрия случай и двамата се приемат като символ на новия живот.

Много по-оправдано е Исус да се свързва с агнето, когато става дума за Великден, но е факт, че това животно не е толкова разпространено, колкото заека.

Какво символизират зайците в християнството и Библията

Зайците почти не се срещат в Библията, а в един от малкото случаи споменаването им не е положително. Те са определени като „нечисти“ животни, пише Рarade.

Откъде произлиза традицията за Великденския заек

Според списание Time, идеята за Великденския заек произлиза от езически ритуали, свързани с пролетното равноденствие (първия ден на пролетта).

Езическата богиня на плодородието Остара, например е била символизирана от заек и яйца, а честванията ѝ са били изместени именно от християнската традиция, свързана с възкресението на Исус.

В германски текстове от XVII век се споменава „великденски заек“ („Oschter Haws“), който носел цветни яйца на добрите деца. Децата оставяли моркови за него. Немски имигранти пренасят традицията в САЩ през XVIII век.

Снимка: istockphoto.com

Защо Великденският символ е заек, а не кокошка

Въпреки че яйцата са най-яркият символ на Великден – като олицетворение на новия живот и възкресението, заекът е избран по една проста и чисто практична причина - защото се размножава много бързо и е по-подходящ символ на плодородие.

Великденският заек днес

На картинки, картички и анимационни филмчета животинчето често се изобразява като пухкаво, миловидно и дружелюбно създание. То носи лакомства - шоколади, яйца бонбони на децата.

Великденският заек изпълнява почти същата роля, каквато се пада на Дядо Коледа през зимата. Децата вярват, че ако са били послушни, заекът ще им остави гнездо с шарени яйца и подаръци.

Във видеото - вижте още любопитни и интересни ритуали, свързани с Великден:

