14 февруари - денят на любовта и виното. А червената амброзия не е просто напитка - на този ден виното е нишката, която свързва човека и природата. В много региони на България по време на Трифон Зарезан се правят своеобразни „гадания“ по виното.
Дали годината ще бъде плодородна и ще имаме ли житейски трудности, за които е добре да се подготвим предварително - можем да разберем от това с какъв цвят е виното. Пяната и посоката на разливане също носят своята дълбока симвоика - показват дали ще се радваме на изобилие, или пък ще имаме една по-пестелива година.
Цветът
- Ако младото вино е бистро и с наситен цвят, се вярва, че годината ще бъде плодородна и здрава.
- Мътното или кисело вино се тълкува като предупреждение за трудности.
Пяната
- Пяната при наливане също има символика.
- Богатата, гъста пяна означава изобилие.
- Слабата –пестелива година.
Посоката на разливане
Когато при ритуалното поливане първите капки вино се излеят в корена на лозата, се наблюдава как попиват в земята.
- Ако попият бързо – земята „жадува“ и ще роди много.
- Ако се задържат – годината ще изисква повече грижи.
Тези вярвания са по-скоро психологически механизъм, повод за надежда. Те дават усещане за контрол и познаване на природните сили чрез символичен акт с дълбоко значение.
