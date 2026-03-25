Отново наближава моментът, в който ще се наложи да преместим стрелките на часовниците с един час напред - отбелязвайки завръщането на по-дълги дни и по-светли вечери. Традиционно, лятното часово време в България започва всяка година в последната неделя на март. През 2026 г. това ще се случи на 29 март, в 3:00 часа сутринта.

За много хора перспективата за повече дневна светлина е положителен стимул, особено след дългата и мрачна зима – въпреки първоначалната загуба на един час сън в нощта на промяната.

Увеличаваща се дневна светлина

Когато се преместят часовниците, изгревът на слънцето ще се случва с един час по-късно. В дните непосредствено след промяната хората, които се събуждат рано, ще забележат по-тъмни утрини - което изисква известно привикване.

„Компенсацията“ за това идва с напредването на деня, когато вечерите стават забележимо по-светли, а залезът се измества по-късно през нощта.

С настъпването на пролетта изгревът и залезът започват осезаемо да се отдалечават един от друг. А след пролетното равноденствие – моментът, в който слънцето пресича небесния екватор и денят и нощта са с почти равна продължителност – светлата част от денонощието започва да се увеличава.

Тази година равноденствието настъпи в петък, 20 март.

Снимка: iStock

Какво е лятно часово време

Практиката да се премества часовникът с един час напред през летните месеци е въведена в Германия през 1916 г., по време на Първата световна война.

Идеята е мотивирана от необходимостта за спестяване на жизненоважни ресурси, особено въглища. Използвайки по-ефективно естествената дневна светлина, страните успяват да намалят зависимостта от електрическо осветление и отопление вечер, като същевременно се насърчават по-дълги периоди на продуктивност през деня.

От военно мероприятие, лятното часово време бързо се превръща в постоянна практика в много страни. Така и до днес – когато продължава да оформя ежедневните навици, работните модели и начина, по който хората възприемат дневната светлина през цялата година.

За и против лятното часово време

Поддръжниците често твърдят, че по-светлите летни вечери подобряват безопасността на пътищата, намалявайки броя на пътнотранспортните произшествия в натоварените часове за придвижване.

Към това се добавят и по-дългите вечери с дневна светлина, което стимулира активност на открито и социални контакти. Не без значение е и спестяването на електроенергия.

Критиците се фокусират върху недостатъците – физически неразположения, краткосрочни ефекти върху настроението, включително и заради загубата на един час сън, проблеми с концентрацията и психическото благополучие.

Благодарение на смартфоните, една практическа грижа вече е максилано улеснена –устройствата се актуализират автоматично и сезонната промяна на времето е по-трудно да бъде пропусната.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER