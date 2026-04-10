Религиозните сюжети винаги са заемали особено място в историята на киното – те съчетават драматизъм, философия и поставят вечните морални въпроси, които вълнуват публиката от десетилетия.

Холивуд не прави изключение и през годините много от най-известните актьори са се превъплъщавали в образи на библейски личности като Исус, Мойсей, Мария Магдалена и други ключови фигури от религиозните предания.

Тези роли често изискват не само силно актьорско присъствие, но и дълбоко вникване в духовната и емоционалната същност на персонажите. В тази статия ще разгледаме някои от най-запомнящите се холивудски звезди, които са вдъхнали живот на религиозни герои на големия и малкия екран.

Руни Мара

Актрисата играе главната роля във филма „Мария Магдалена“ (2018 г.), който разказва историята на жената, пътувала с Исус и търсеща изкупление. Тя приема кръщение от Исус и поема неговата мисия заедно с останалите апостоли да кръщават в името на Отца. Тя изглежда напълно равностойна с останалите апостоли, като утвърждава авторитета на духа на Исус, действащ чрез нея в името на неговите последователи.

Хоакин Финикс

Партньор на Руни в същия филм (както и в живота) е Хоакин Финикс. Той влиза в нелекия за пресъздаване образ на Исус Христос.

Крисчън Бейл

Бейл играе Моисей във филма „Изход: Богове и царе“ (2024 г.), режисиран и продуциран от Ридли Скот. Филмът е вдъхновен от библейския разказ за Изхода на евреите от Египет, воден от Моисей и описан в книгата Изход от Библията.

Любопитно е, че още през 1999 г. Крисчън Бейл вече е изиграл Исус в телевизионния филм на NBC „Мери, майката на Исус“.

Моника Белучи

Италианската звезда вдъхва живот на Мария Магдалена в „Страстите Христови“, епичната драма на Мел Гибсън от 2004 г., която пресъздава последните дни от живота на Исус Христос – както и възкресението му.

Джим Кавийзъл

Американският актьор придобива световна популярност именно с ролята си на Исус в „Страстите Христови“.

Юън Макгрегър

Британската звезда играе Исус Христос в драмата „Последни дни в пустинята“ (2015 г.). Сюжетът проследява 40-дневните пости на Исус в пустинята и вътрешната му борба с Дявола, като подчертава темите за изпитанията и духовната зрялост.

Уилям Дефо

Актьорът влиза в образа на Исус във филма на Мартин Скорсезе „Последното изкушение на Христос“ (1988). Филмът е адаптация на романа от 1955 г. на Никос Казандзакис със същото име. Фокусът е върху човека Исус, разкъсван между собствените си желания и знанието, че Бог има план за него.

Дейвид Боуи

В „Последното изкушение на Христос“ певецът се появява като Пилат Понтийски.