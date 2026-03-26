По-малката дъщеря на звездната двойка Моника Белучи и Венсан Касел – Леони, направи дебюта си на страниците на Vogue. Това е нейната първа официална фотосесия за подобно престижно модно издание.

16-годишната момиче изгрява дори на корицата на априлския брой на списанието. Тя позира в типичния за тийнейджърите кежуал стайлинг - черно кожено яке, сини дънки и обемни слънчеви очила. Косата е вързана на висока опашка, а гримът – дискретен, в естествени тонове, подчертаващи чертите ѝ.

Каквато майката, такава и дъщерята

В част от кадрите на фотосесията Леони позира заедно с майка си Моника Белучи, което придава допълнителна, специална атмосфера. Част от тях са направени в семейния апартамент в Париж.

Фотосесията е допълнена и от интервю, в което Леони разкрива част от себе си. „Много съм чувствителна, може би малко прекалено. Помня всичко, което чувствам, и всичко, което хората ми казват, независимо дали е хубаво или лошо“, казва тя.

Снимка: https://www.instagram.com/vogueitalia/

И допълва, че макар да е едва на 16, има усещането за свобода. „Особено когато пея. Сега взимам уроци, но като малка го правех цял ден из къщата. Има видео, на което съм може би на три години и държа микрофон, много по-голям от мен, заедно с Дева, и пеем песен на португалски – спомен, който буквално е оставил отпечатък върху мен.“

На баща си, Венсан Касел, тя дължи връзката с киното. А от майка си, Моника Белучи, е наследила деликатността да разбира „всички най-човешки неща в живота“. На снимачната площадка е донесла няколко облекла, които я определят най-добре: няколко тениски, два чифта дънки, маратонки - и заедно с Моника избират какво да облекат, сякаш е обикновен ден и двете са просто момичета, които живеят в една къща.

Снимка: https://www.instagram.com/vogueitalia/

Дева - идол и най-голямо вдъхновение

„Моята единствена икона е сестра ми, Дева“, категорична е Леони.

Именно Дева избира името на по-малката си сестра, няколко дни преди раждането ѝ. „Винаги съм се вдъхновявала от нея, тя е моят идол през целия ми живот. Понякога я гледах сякаш е богиня", допълва още тийнейджърката.

Планове за бъдещето

Пред Леони предстоят още две години училище – кратък период, за да реши какво точно иска да прави след това. Споделя, че предпочита хуманитарните науки, с подчертан поглед към живота.

Снимка: https://www.instagram.com/vogueitalia/

Междувременно, в паузите, продължава да „краде“ дрехите на майка си. „Влиза в стаята ми и взема всичко. Но аз се чувствам поласкана. Това означава, че все още имам добър вкус“, смее се Моника Белучи. „Самата аз обичах да се обличам с дрехите на моята майка и да нося обувките с токчета - за да се чувствам като нея.“

„Детето на любовта“, както неведнъж актрисата е наричала Леони, постепенно се превръща в уверена млада жена, която знае какво иска. Мечтае да пътува, да види и "превижее" нови места дори. Да следва модата, музиката, науката – но без да пропуска цялата красота на младежките си години.

Снимка: https://www.instagram.com/vogueitalia/

