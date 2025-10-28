Въпреки младостта си, Дева Касел вече знае какво иска – и е истински пример за независимост и еманципация. На 21 години тя е твърдо решена да се освободи от етикета „дъщерята на“.

Най-голямото дете на легендарната двойка Моника Белучи и Венсан Касел откровено разкрива себе си пред испанското издание на Harper’s Bazaar в интервю, публикувано преди дни.

В него разказва, че дълго време е отхвърляла идеята да тръгне по пътя на родителите си. А основната причина е, че не желае да бъде постоянно коментирана. „И хората да знаят неща за живота ми, които дори аз не знам“, казва тя с рядка проницателност.

Все пак, Дева решава да опита късмета си в киното и модата. Но поставяйки пред самата себе си условието, че съществено ще се разграничи от родителите си. „И сега се занимавам с това, защото наистина ми харесва. Но не искам да вървя по стъпките на никого, опитвам се да проправя свой собствен път.“

Снимка: isntagram/devacassel

Но и признава, че следва част от съветите, които е получила от Моника Белучи и Венсан Касел. „Стремя се винаги да бъда добронамерена, да подхождам към всичко, което правя с любов и уважение“, споделя тя.

Дева Касел разкри как се чувства от сравнението с Моника Белучи и Венсан Касел

И въпреки това думата, която се появява като нишка в това искрено интервю, е „свобода“. Именно тя е нещото, което вдъхновява истински Дева. "Напоследък открих Алън Уотс, британския философ, който описва свободата не като липса на ограничения, а като приемане на живота такъв, какъвто е.“

И не пропуска да сподели любимата си негова мисъл: „Няма по-голяма свобода от това да бъдеш и да съществуваш в настоящия момент.“

ДВОЙНИЦИ! Ето на кои известни жени приличат момичетата от „Ергенът“? (СНИМКИ)

Преди няколко месеца Дева Касел завърши снимките за сериала „Гепардът“. Адаптацията на литературния шедьовър на Джузепе ди Лампедуза вече се излъчва в платформата на Netflix, припомня Gala. 

Да си припомним, чрез видеото, първата роля на Дева Касел:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK