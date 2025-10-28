Въпреки младостта си, Дева Касел вече знае какво иска – и е истински пример за независимост и еманципация. На 21 години тя е твърдо решена да се освободи от етикета „дъщерята на“.

Най-голямото дете на легендарната двойка Моника Белучи и Венсан Касел откровено разкрива себе си пред испанското издание на Harper’s Bazaar в интервю, публикувано преди дни.

В него разказва, че дълго време е отхвърляла идеята да тръгне по пътя на родителите си. А основната причина е, че не желае да бъде постоянно коментирана. „И хората да знаят неща за живота ми, които дори аз не знам“, казва тя с рядка проницателност.

Все пак, Дева решава да опита късмета си в киното и модата. Но поставяйки пред самата себе си условието, че съществено ще се разграничи от родителите си. „И сега се занимавам с това, защото наистина ми харесва. Но не искам да вървя по стъпките на никого, опитвам се да проправя свой собствен път.“

Снимка: isntagram/devacassel

Но и признава, че следва част от съветите, които е получила от Моника Белучи и Венсан Касел. „Стремя се винаги да бъда добронамерена, да подхождам към всичко, което правя с любов и уважение“, споделя тя.

И въпреки това думата, която се появява като нишка в това искрено интервю, е „свобода“. Именно тя е нещото, което вдъхновява истински Дева. "Напоследък открих Алън Уотс, британския философ, който описва свободата не като липса на ограничения, а като приемане на живота такъв, какъвто е.“

И не пропуска да сподели любимата си негова мисъл: „Няма по-голяма свобода от това да бъдеш и да съществуваш в настоящия момент.“

Преди няколко месеца Дева Касел завърши снимките за сериала „Гепардът“. Адаптацията на литературния шедьовър на Джузепе ди Лампедуза вече се излъчва в платформата на Netflix, припомня Gala.

Да си припомним, чрез видеото, първата роля на Дева Касел:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK