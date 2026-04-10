Разпети петък е! Това е един от най-свещените и тъжни дни в християнската традиция според Източноправославната църква.

Денят се отбелязва в рамките на Страстната седмица, непосредствено преди Великден. Посветен е на страданията, разпването и смъртта на Божия Син Исус Христос.

Защо се нарича „Разпети петък“

Наименованието е свързано с начина, по който Иисус Христос е бил екзекутиран. Според евангелските разкази именно в този ден той е бил осъден, бичуван, принуден да носи кръста си и разпнат на хълма Голгота.

В българската традиция думата „разпети“ (отнасяща се до разпятие, разпъване) носи силно емоционално значение – тя символизира страдание, жертва и изкупление. Затова денят се възприема като време за смирение, покаяние и размисъл.

Какво прави православната църква

В Българска православна църква Разпети петък е ден без литургия – това е единственият ден в годината, в който не се отслужва Света литургия.

Основните богослужения включват:

Царските часове - само в дните преди Рождество, Богоявление и Велики петък. Те обхващат часовете, в които се четат текстове за страданията на Христос

Изнасяне на Плащаницата (следобед) – символично платно с изображение на Христос, което се поставя върху маса в центъра на храма

Поклонение пред Плащаницата – вярващите минават под нея, прекланяйки се пред жертвата на Божия Син

Опело Христово (вечерта) – тържествено и тъжно богослужение, наподобяващо погребение

Минаването под Плащаницата/масата

За час на смъртта на Христос се счита около три часа следобед. Именно тогава свещениците изнасят Плащаницата - плат, на който е изобразен положения в гроба Спасител. Тя е своеобразен „образ“ на покривалото, с което е било покрито тялото на мъртвия Исус.

Редица изследванията на Плащаницата, съхранявана в катедралата „Св. Йоан Кръстител“ в Торино - ленено платно, с размери около 4,3 на 1,2 метра, за което именно се счита, че е било последната одежда на Исус - доказват огромните страдания, на които той е бил подложен. Върху платното се вижда бледото изображение на мъж с видими следи от рани, съответстващи на библейското описание на страданията на Христос.

И въпреки че според масовото схващане на Разпети петък в църквата се минава под масата за здраве, опрощение на греховете и духовно обновление, това не е точно така. Минаването под масата е преди всичко поклон пред Плащаницата на Христа. А опрощение на греховете се получава само след изповед.

Ритуалът

Вярващите се покланят на Плащаница, светото Евангелие и светия Кръст. Оставят цветята, които носят задължително със себе си, след което преминават под масата. Излизайки, отново се покланят пред издигнатия кръст и изображението на Св. Богородица и Исус Христос.

Свещеникът дава на всеки цвете - символ на надеждата и вярата, че още малко и гробът ще остане празен и Христос ще възкръсне. Цветето се носи вкъщи и се слага пред иконата.