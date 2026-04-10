Велики или още Разпети петък е най-тъжният ден от Страстната седмица, защото Исус е разпнат на кръста, за да изкупи и спаси човечеството от греховете му. За постещите това е и най-трудният ден, защото е най-строг – забранява се всякаква храна и дори пиенето на вода.

На Велики петък в Западна България се украсяват боядисаните яйца с различни мотиви. Ходи се на църква и се минава под масата 3 пъти за здраве.

През цялата Страстна седмица работата е забранена и този ден не прави изключение. Преди това – на Велики четвъртък жените изчистват домовете и изхвърлят всичко старо и овехтяло, за да направят място в къщата на нови прекрасни емоции и изживявания. На Разпети петък се смята, че работата ще донесе само беди и нещастия, а реколтата ще бъде унищожена от градушка. Забраняват се и всякакви тържества, сбирки и забавления. Народните традиции повеляват да се мине под масата за очистване от греховете.

Прането в този ден е сред категоричните забрани, защото когато Исус се изкачвал към Голгота помолил жена, която перяла да му да де вода, а тя му дала помия. След това той минал покрай къща, от която се носело ухание на току-що изпечен хляб. Хората го съжалили и му дали. В този момент Христос казал: „Проклета да бъде тази, която пере в тоя ден, а благословена оная, която приготвя хляба!"

Снимка: istockphoto.com





В народните вярвания се казва, че на този ден дори и птиците не пеят, защото страдат за Христос. От там идва и изразът „На Велики петък и пиле не пее, и гнездо не вие.”