На 2 декември е родена Бритни Спиърс. Тя става световна звезда още като тийнейджър и се превръща в „Принцесата на попа“ с хитове, които всички знаят наизуст. Но зад успеха й стои трудна лична история – дълги години тя живя под строго опекунство.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Бритни Спиърс. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Ако не сте семейни и сте намерили подходящия партньор, днес е идеален ден, за да обявите желанието си за създаване на семейство, но не ви съветвам да сключвате прибързан брак. Сексуалният ви живот изисква да сте по-умерено агресивни, но и активни.

ТЕЛЕЦ

Овладейте нервите си и се опитайте да вникнете в чувствата на интимния си партньор, колкото и да ви е ядосал. Не се опитвайте да господствате над него. Ако не сте достатъчно отговорни към личните си отношения ще се лишите от брака си, връзката си и от сексуалните удоволствия.

БЛИЗНАЦИ

Не ви съветвам да взимате инатливо и необмислено спонтанни решения, свързани с личния живот и да предприемате крачката към развод, само защото сте обидени. Разводът е едната възможност, а сдобряването и възстановяването на чувствата и сексуалните ви отношения е другата.

РАК

Звездите ви дават възможност да изразите любовта си в цялата и мощ и да създадете хармония в семейните отношения. Сексуалният ви живот се нормализира, но дали това ще продължи зависи от вас.

ЛЪВ

Вашите интимни партньори се страхуват да не ви загубят заради флиртът ви с ваш колега, който за вас е невинен, но ги е наранил дълбоко. Ако сте семейни отношенията ви ще се усложнят сериозно. Докажете чувствата си и вечерта си дарете незабравими сексуални мигове.

ДЕВА

Близките ви са изнервени от вашето отсъствие, въпреки че сте на среща с приятелки, която се състои всяка седмица. Намерете време и излезте на вечеря с тях. Дали нощта ще ви изненада с незабравими интимни мигове и сексуални удоволствия, зависи от вашето умение да четете желанията на любимия си.

ВЕЗНИ

Имате възможност да оправите личните си отношения с една дума, но женския ви инстинкт ще ви подскаже коя е тя. Не се изненадвайте, ако се увлечете в нова романтична връзка. Не бързайте със сексуалните удоволствия, а ако сте семейни забравете намерението си да изневерите.

СКОРПИОН

Следобед и вечерта отдайте дължимото на близките си, отдайте се на почивка и развлечения, ако сте си взели почивка. Сексуалните удоволствия ви зареждат с нови сили и ви даряват незабравими мигове, ако не решите да ги пренебрегнете.

СТРЕЛЕЦ

Бъдете предпазливи в думите си и не спорете с вашите близки. Те подкрепят професионалните ви идеи, но би било добре да се справите и със семейните си задължения. Сексът може да ви зареди със сили, при положение че успеете да оправите отношенията с интимната си половинка.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец декември вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

Ако не сте склонни на компромиси с близките си свързани с домашните ви задължения, отношенията в семейството ви ще се изострят до крайност. От вас зависи да не допуснете лишаване от сексуални удоволствия.

ВОДОЛЕЙ

Намерете време вечерта да се видите с приятели, които отдавна ви канят да им гостувате, особено ако сте свободни жени и не сте създали семейство. Ще ви бъде приятно, а и ще изгладите отношенията с интимната си половинка, ако отидете заедно, за да не ви лиши отново от секс.

РИБИ

Стабилизирайте семейните си отношения. Несемейните да не се затварят у дома, а да се срещат с хора и да търсят възможността за запознанства, които днес може да ги освободят от самотата.

