Участниците от предаването "Traitors: Игра на предатели" - Даниел Петканов и Глория Петкова са едни от най-обсъжданите романтични двойки напоследък в България. Те се събраха изненадващо, развълнуваха последователите си и определено не крият любовта си. Радват се на семейна идилия - Глория с дъщеря си и Дани със сина си от Алекс Богданска. Четиримата заминаха на луксозна СПА почивка заедно.

Взеха децата и хайде на СПА!

Един от четиримата големи победители в риалтито - Дани Петканов, излезе от играта не само с финансова награда, но и с нещо много по-ценно.

„Най-голямата награда за мен е запознанството ми с Глория“, споделя Дани Петканов в „Преди обед“ веднага след финала.

Петканов, който успя да запази усмивката си до самия финал, още тогава потвърди новината, която вече се коментираше от феновете – той и участничката Глория са двойка и са си дали шанс в реалния живот. И така до днес - двамата се радват на силни чувства и синхрон помежду си.

Изглежда, че децата и на двамата се разбират перфектно, а Глория и Дани често ги събират заедно на едно място и прекарват време с тях като истинско семейство. Сега, за пореден път, двамата влюбени доказаха, че между тях има уникална хармония и, че се радват на стабилност във връзката си. Те заведоха децата на СПА луксозна почивка в гр. Девин за отдих и презареждане сред природата. А по всичко си личи, че четиримата се забавляват изключително много.

Семейна идилия сред природата

Моделката Глория Петкова сподели емоционални и забани кадри от вълнуващата им почивка. В колекцията от снимки всички изглеждат повече от щастливи. Тя дори споделя с аудиторията си, че е изключително доволна от мястото, на което са били и се чувства истински отпочинала. Както и че това е първия боулинг на децата заедно.

"Абсолютно съвършен уикенд в Девин - там, където въздухът е по-чист, времето тече бавно, а природата те прегръща. Минерални басейни, топлина, тишина… и онзи вкус на храна, който можеш да намериш само в Родопите. А за финал — първият боулинг на децата. Няма нищо по-хубаво от споделено време със семейството".

