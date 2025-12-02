Зрителите на едно от най-коментираните предавания в ефира на bTV „Traitors: Игра на предатели“ станаха свидетели не само на напрегнати стратегии и обрати, но и на зараждането на нова любов! Един от четиримата големи победители – Дани Петканов, излезе от играта не само с финансова награда, но и с нещо много по-ценно.

„Най-голямата награда за мен е запознанството ми с Глория“, споделя Дани Петканов в „Преди обед“.

Петканов, който успя да запази усмивката си до самия финал, потвърди новината, която вече се коментираше от феновете – той и участничката Глория са двойка и са си дали шанс в реалния живот.

От играта до реалността

Снимка: btv/instagram

Дани Петканов описва запознанството си в шоуто като истински обрат на съдбата.

„В предаването, в което търсехме предатели, аз намерих партньор“, признава той.

Макар че финансовата награда е била „стимулираща“, Петканов подчертава, че основната му мотивация е била да стигне до финала благодарение на „социалната игра“, която е водил. Очевидно тази социална игра е била успешна не само за спечелването на голямата награда, но и за завладяването на сърцето на Глория.

Снимка: btv/instagram

Двамата излязоха от предаването като финалисти, а сега продължават заедно и в живота. Запознанството с Глория променя живота на Петканов извън предаването, давайки им възможност да пренесат силата на връзката си от изолираната среда на шоуто в реалния свят.

Въпреки радостната новина, Петканов коментира и теми, свързани с предаването. В същото интервю той споделя и мнението си за трагичния случай със самоубийството на Даниел Бачорски. Можете да видите какво каза Дани Петканов във видеото тук:

