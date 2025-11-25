Финалната права на „Traitors: Игра на предатели“ започна с шокиращ обрат! В играта на доверие, Ева Веселинова остана с най-малко подкрепа, но именно това я направи притежател на най-важния инструмент в играта – „камата“.

В луксозното имение останаха само петима участници – Ева и Глория, Георги Коджабашев, Даниел Бачорски и Даниел Петканов. Всички участници са изправени пред една от последните игри на доверие. Вместо очакваната елиминация, изпитанието доведе до неочакван сюжетен развой. Именно Ева Веселинова излезе от играта с най-малко доверие, но в този момент слабостта се превърна в сила. Този обрат я направи притежател на най-важното стратегическо оръжие – „камата“, която може напълно да преобърне финалното гласуване.

Каква е ролята на „камата“?

Ако сте фен на хитовия психологически формат The Traitors, знаете, че всеки предмет в играта има огромно стратегическо значение. Освен известния Щит, който ви спасява от убийство, в много международни версии като Нидерландия, Белгия и Дания, се появява и друг, още по-мощен елемент – „камата“.

Но преди да си представите истинско оръжие, „камата“ е чисто игрова сила. Тя не е оръжие за самозащита, а мощен инструмент за елиминация. Според механиката й в повечето чуждестранни издания, тя дава право на притежателя й.

Двоен глас: При гласуването на Кръглата маса, вотът на играча, който притежава „кама“ се брои за два гласа, вместо за един.

При гласуването на Кръглата маса, вотът на играча, който притежава „кама“ се брои за два гласа, вместо за един. Решаващ фактор: Както показват примерите от Дания, Камата е най-силна в края на играта. В ситуация на равенство, двойният глас на практика решава кой ще бъде прогонен. Това може да обърне резултата дори когато Предателите са уверени в победата си.

Как се печели „камата“?

Камата е еднократен предмет, който има строго определени правила за употреба:

Обикновено се печели по време на мисии или задачи или се тегли на случаен принцип в специалната стая, наречена „Оръжейна“, заедно с други сили.

Камата не може да бъде пазена. Ако не бъде използвана на следващата Кръгла маса, тя става невалидна.

Във фламандската версия (Белгия) има случаи, в които играчът е задължен да я използва, без право да се скрие зад „нормален“ вот.

Българската следа: „камата“ на Георги Коджабашев

Въпреки че в началото на българския формат „Traitors: Игра на предатели“, „камата“ не беше официално обявена като основна механика, тя се появи като сюжетен обрат в почти финалния етап на играта.

Припомняме, че Коджабашев получи „камата“ от Ева, която я спечели заради това, че остана като играч, на когото останалите участници имат най-малко доверие. С иби без „кама“ Георги продължи да търси начин да спаси Ева от „прогонване“, да привлече Глория и да промени статуквото в гласовете. Татуистът стигна до извода, че Бачорски обвързва играта много силно с негова личностна идеология от живота, а именно - когато си дал дума и сте си стиснали ръцете, човек не трябва да се отмята. И в този момент „той тества отново своята идеология тук сред нас“, стискайки си ръцете с Глория и Петканов. Коджабашев е наясно, че „с кама или без, каквото Глория реши, това се получава накрая“.

Не пропускайте големият финал в „Traitors: Игра на предатели“, който ще изненада зрителите с невероятен развой на събитията във вторник на 25 ноември от 20 часа по bTV. За петимата играчи – Бачорски, Петканов, Глория, Ева и Коджабашев, предстои най-важната кръгла маса и последното изпитание – „Кръгът на доверието“.

