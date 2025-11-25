Финалната права на „Traitors: Игра на предатели“ започна с шокиращ обрат! В играта на доверие, Ева Веселинова остана с най-малко подкрепа, но именно това я направи притежател на най-важния инструмент в играта – „камата“.
В луксозното имение останаха само петима участници – Ева и Глория, Георги Коджабашев, Даниел Бачорски и Даниел Петканов. Всички участници са изправени пред една от последните игри на доверие. Вместо очакваната елиминация, изпитанието доведе до неочакван сюжетен развой. Именно Ева Веселинова излезе от играта с най-малко доверие, но в този момент слабостта се превърна в сила. Този обрат я направи притежател на най-важното стратегическо оръжие – „камата“, която може напълно да преобърне финалното гласуване.
Каква е ролята на „камата“?
Ако сте фен на хитовия психологически формат The Traitors, знаете, че всеки предмет в играта има огромно стратегическо значение. Освен известния Щит, който ви спасява от убийство, в много международни версии като Нидерландия, Белгия и Дания, се появява и друг, още по-мощен елемент – „камата“.
Но преди да си представите истинско оръжие, „камата“ е чисто игрова сила. Тя не е оръжие за самозащита, а мощен инструмент за елиминация. Според механиката й в повечето чуждестранни издания, тя дава право на притежателя й.
- Двоен глас: При гласуването на Кръглата маса, вотът на играча, който притежава „кама“ се брои за два гласа, вместо за един.
- Решаващ фактор: Както показват примерите от Дания, Камата е най-силна в края на играта. В ситуация на равенство, двойният глас на практика решава кой ще бъде прогонен. Това може да обърне резултата дори когато Предателите са уверени в победата си.
Как се печели „камата“?
Камата е еднократен предмет, който има строго определени правила за употреба:
- Обикновено се печели по време на мисии или задачи или се тегли на случаен принцип в специалната стая, наречена „Оръжейна“, заедно с други сили.
- Камата не може да бъде пазена. Ако не бъде използвана на следващата Кръгла маса, тя става невалидна.
- Във фламандската версия (Белгия) има случаи, в които играчът е задължен да я използва, без право да се скрие зад „нормален“ вот.
Българската следа: „камата“ на Георги Коджабашев
Въпреки че в началото на българския формат „Traitors: Игра на предатели“, „камата“ не беше официално обявена като основна механика, тя се появи като сюжетен обрат в почти финалния етап на играта.
Припомняме, че Коджабашев получи „камата“ от Ева, която я спечели заради това, че остана като играч, на когото останалите участници имат най-малко доверие. С иби без „кама“ Георги продължи да търси начин да спаси Ева от „прогонване“, да привлече Глория и да промени статуквото в гласовете. Татуистът стигна до извода, че Бачорски обвързва играта много силно с негова личностна идеология от живота, а именно - когато си дал дума и сте си стиснали ръцете, човек не трябва да се отмята. И в този момент „той тества отново своята идеология тук сред нас“, стискайки си ръцете с Глория и Петканов. Коджабашев е наясно, че „с кама или без, каквото Глория реши, това се получава накрая“.
Не пропускайте големият финал в „Traitors: Игра на предатели“, който ще изненада зрителите с невероятен развой на събитията във вторник на 25 ноември от 20 часа по bTV. За петимата играчи – Бачорски, Петканов, Глория, Ева и Коджабашев, предстои най-важната кръгла маса и последното изпитание – „Кръгът на доверието“.
