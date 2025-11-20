Инфлуенсърката Мирела Илиева, която е позната и с участието си в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“ навърши 25 години! Тя посрещна рождения си ден по много интересен начин – в самолет.

А поводът това да се случи, е пътуването на Мирела, за да види приятеля си актьора Юлиан Костов. Любовта понякога пише сценарии по-красиви и от киното, а в случая на Юлиан и любимата му Мирела това е напълно вярно.

Оказва се, че точно в нощта преди празника си Мирела е поела на дълъг път обратно към България, след като е успяла да отдели време да бъде до Юлиан – макар и за кратко. Самолетът се превръща в мястото, където тя символично влиза в своите 25 – между два континента, между любовта и работата, между личните си мечти и подкрепата за тези на партньорра си.

Мирела Илиева и Юлиан Костов

Разстоянието между тях не е лесно, но е част от живота им. За него – актьор, продуцент и талант с все по-големи международни ангажименти. За нея – човек, който не само го подкрепя, но и вдъхновява да върви напред. Юлиан никога не крие колко дълбоко място заема Мирела в живота му. По повод рождения й ден той споделя едно от най-красивите любовни послания.

Юлиан описва Мирела като „остров на надежда в океан от премеждия“, човекът, който е внесъл смисъл и светлина в живота му. Нежните му думи – че тя е пролет и лято, артист, учител, вдъхновител и женственост в най-чист вид – разкриват връзка, изградена на уважение, възхищение и истинска близост. Юлиан признава, че откакто е с нея, кариерата му разцъфтява, а той самият се е почувствал за първи път като мъж, не като момче.

И макар успехът да ги държи далеч един от друг, двамата ясно показват, че любовта им е по-силна от километри, часови разлики и динамични графици. Тя пътува към него, той пише към нея – и някъде по средата се ражда една връзка, която изглежда като най-голямото им общо произведение на изкуството.

Двамата публикуват общи снимки в социалните мрежи от пролетта на 2024 г. заедно са вече повече от една година. А през последните месеци на връзката им, се налага да се обичат от разстояние.

Припомняме, че Мирела участва в най-новия риалити формат „Traitors: Игра на предатели“. Там тя представи себе си като смел играч, който често беше доста емоционален. Самата тя коментира участието си като „урок, защото се оказва малка“ за такъв тип риалити, където житейския опит надделява.

„Аз съм безспорно най-големия ти фен, както и ти винаги си на първи ред за мен с най-слънчево усмихнатите бузки и очи! Обичам те“, завършва Юлиан Костов посланието към любимата си Мирела.

