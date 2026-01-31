Eдни от най-обсъжданите лица в българския лайфстайл - Даниел Петканов, Глория Петкова, Александра Богданска и Мартин Светломиров отпразнуваха заедно 7-ия рожден ден на Габриел - синът на Даниел и Александра. Празникът бе съпроводен с тематична торта, весели усмивки и истинска семейна атмосфера, която предизвика многобройни реакции онлайн.

Въпреки че Петканов и Богданска вече не са семейна двойка, те винаги прекарват празниците заедно и изглежда са в чудесни отношения с новите половинки на бившите си партньори.

Няма как да не отбележим, че именно певецът Мартин Светломиров и моделът и диджей Глория Петкова също присъстват на веселите кадри, както и Анабел - дъщерята на Глория.

Свързващата нишка - семейството

След развода си с Александра, "лудият репортер" започна нова връзка с Глория Петкова, с която се запознаха по време на риалити формата "Traitors: Игра на предатели". Връзката им се разви светкавично - двамата заживяха заедно и често споделят в социалните мрежи моменти от ежедневието си като обединено семейство с децата си.

Глория често показва в профилите си как прекарва време с Петканов и децата, а могат да се видят и съвместни снимки от пътувания и светски събития. Тяхната връзка предизвика силен интерес в медиите и сред феновете.

Александра Богданска от своя страна - модел, телевизионна водеща и популярна инфлуенсърка - продължава личния си живот с Мартин Светломиров, известен като музикант и медийна личност. Двамата предпочитат да пазят детайлите за любовта си настрана от медиите, но многократно са споделяни общи мигове от пътувания и съвместни изяви в социалните мрежи.

Това, което най-силно впечатлява от красивите кадри от рождения ден на Габриел, е именно празничният дух - всички изглеждат спокойни и щастливи, въпреки сложните взаимоотношения, които някога имаха Петканов и Богданска.

Показателно е, че и двамата родители, както и техните настоящи партньори, са заедно на едно място - жест, който показва, че приоритета им е детето и неговото щастие. Това не е първият път, в който те се събират заедно - Петкова беше споделила в TikTok профила си, че двете двойки прекарват време заедно и се разбират отлично.

