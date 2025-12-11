Екипът на ladyzone.bg прекара един динамичен ден с неповторимата финалистка в „Traitors: Игра на предатели“ – Глория Петкова, за да надникнем в нейната спалня, кухня, дрешник и още няколко интересни места.

Един ден с Глория Петкова

Заедно ли са с Дани Петканов?

Каква е била стратегията й в „Traitors: Игра на предатели“?

Какво работи от вкъщи?

Ден след като стана ясно, че Глория е един от победителите в „Traitors: Игра на предатели“ почукахме на входната врата на дома й. Посрещна ни по пижама, пачове за очи и с „чисто ново куче“. Глория е инфлуенсър, работещ човек с множество ангажименти и майка на прекрасната Анабел. Именно заради това за Глория не остава време да закуси, но не може да започне деня си без... кафе.

„Още не съм пила кафе. И мозъкът не работи“, това споделя тя, докато оправя раницата за училище на дъщеря си. Но преди да събудим красивата Анабел, заедно с Глория приготвихме закуска и обяд в кутии на малката принцеса. Каква идея за обяд ни дава Анабел и защо Глория винаги реже гроздето на дъщеря си на половинки – вижте във видеото.

Тъй като Анабел е вече в първи клас, сама избира какво да облече, но въпреки това, като на много други майки, и на Глория се налага да помогне с приготвянето на раницата или с дописването на някое забравено домашно.

„Нямам вече думата и тя не ми позволява да й кажа какво да облича“, споделя Глория.

В трамвая с Глория

До училището на Анабел стигнахме с трамвай. Причината е, че Глория смята това за един от най-удобните и екологични транспорти, а и е на няколко спирки от дома им. Пред училищната сграда Глория преживя и нещо ново – за пръв път дъщеря й не искаше Глория да влезе с нея до класната стая, а се наложи да я изпрати само до входа. Реакцията на Глория бе емоционална, а как постъпва една майка в подобни моменти – вижте във видеото.

Обратно вкъщи за работа

Обратно в дома си, докато се приготвя за заснемането на рекламни видеа, Глория ни разказва за стратегията си в „Traitors: Игра на предатели“.

„Стратегията ми беше да се присламча до някой спортист“, обяснява тя. Глория разчита на това, че аудиторията има респект към спортистите, което според нея щяло да я доведе по-напред в играта.

Освен да стигне до финала, в предаването Глория Петкова постигна и друго – среща любовта. Двамата с Дани често споделят общи снимки, някои от тях са от пътуване до Италия, а други от работни събития. На въпроса дали са двойка, тя разказва с усмивка.

Снимка: btv/instagram

„Не мога да кажа. Наистина не мога да кажа...“, като на шега отбеляза, че може да го разкрие след време или срещу съответна награда.

Дрешникът на Глория

Надникнахме и в дрешника на Глория. Тя често публикува видеа как съчетава тоалетите си, но този път имахме възможността да видим процеса отблизо. Дори и там успя да ни изненада с огромния си брой аксесоари - когато попитахме за многобройните й чифтове обеци. Повече за тайния й метод за съхранение вижте във видеото.

По време на пътуване към следващия си ангажимент, Глория работи, отмята задачи и… не спира да мечтае. Желае да спи 24 часа в хотел. Мечтае за румсървис с пържени картофи и майонеза за обяд, а за вечеря - черен хайвер и шампанско.

„И така мога да живея. Мога да живея сто години“, казва тя с широка усмивка.

Денят на Глория приключва с последния работен ангажимент в студиото на „Надкаст“. Там тя споделя подробности за предаването и детайлите от стратегията, която в крайна сметка я направи победител в първи сезон на „Traitors: Игра на предатели“. Следва урок по цигулка на Анабел и вечеря, приготвена вкъщи.

А кой ще е следващият гост в рубриката на Ladyzone.bg „Един ден с…“ - очаквайте скоро.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK