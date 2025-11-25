/ Лайфстайл

Финалът на "Traitors: Игра на предатели" е тази вечер! С кого ще играят Дани Петканов и Глория? (АНКЕТА)

Георги и Ева са категорични, че остават праведни
25 Ноември 2025
Големият финал в „Traitors: Игра на предатели“ ще изненада зрителите с невероятен развой на събитията тази вечер от 20 часа по bTV. За петимата играчи – Бачорски, Петканов, Глория, Ева и Коджабашев, предстои най-важната кръгла маса и последното изпитание – „Кръгът на доверието“. Играта е към своя вълнуващ край, а ние ви припомняме най-важните събития в последните епизоди.

Какво се случва в Traitors: Игра на предатели?

Бачорски се опита да примами първо Владо Николов, после Венци Венц, но и двамата отказаха и затова си тръгнаха. В играта останаха: Глория, Дани Петканов, Бачорски и Георги Коджабашев. Глория Петкова и Даниел Петканов си стиснаха ръцете с Бачароски, за да играят заедно до финал.

Бачорски се готви за отмъщение, Глория готова да смени отбора в

 

Малко по-рано, точно преди кръглата маса в епизод 10, Венци демонстрира своята аналитична мисъл и готовност за поемане на нов риск. Той ясно осъзна дилемата, пред която се изправят праведните.

„Тази вечер или махаме главата на предател и рискуваме да бъде съблазнен нов, което ще е рисков ход, или един от нас си тръгва и продължаваме по план.... Коалициите вече не съществуват. Тази вечер ще е проверка“, заяви той.

А от своя страна, Георги Коджабашев бе категоричен:

"Аз ще остана праведен до последния ми час тук“, обеща той.

