„Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи. Играта започва сега. Голямата игра“ – тези думи на Даниел Бачорски проехтяха в края на епизода на „Traitors: Игра на предатели“, излъчен във вторник вечер по bTV. Те много точно обобщават развоя на събитията в първия български сезон на играта, в която „праведните“ вървят по следите на „предателите“.

Събитията в Имението на тайните започнаха относително спокойно, за да преминат през ураган от емоции и стратегии, и да завършат с поставянето на ултиматум и обявяването на война. След като на закуската стана ясно, че през нощта „предателите“ са уцелили Мирела Илиева, праведните отново започнаха да кроят планове кой е най-правилният начин да отстранят „предателите“.

Георги Коджабашев се чувства отговорен за напускането на Мирела и е твърдо решен да играе играта по правилата и да изгони „предателите“. В тези си усилия той се оказва напълно сам и неразбран. Срещу него са останалите праведни начело с Владо Николов, които вярват, че трябва да бъде устроена засада на Мая и Бачорски на финала.

В истински омагьосан кръг се оказаха „праведните“, които трябваше да вземат решение по кой път да тръгнат. В началото на деня най-много „праведни“ и „предатели“ бяха на мнение, че играта трябва да напусне финалистът от Острова – Коджабашев.

Жоро, обаче, потърси подкрепата на Владо Николов, когото той подкрепи срещу Тино, когато волейболният ас също бе на прицел. Разговорът по мъжки приключи с изясняване на позициите им като „праведни“, които освен да си имат доверие, искат „добрите“ да спечелят, дори и някой от тях да се жертва и да напусне предаването на метри преди финала.

Идеята не бе добре приета от Venci Venc’ и Ева, които също започнаха да мислят, че е време да се стреля по „предателите” въпреки рисковете. И докато рапърът все още не вярва, че Бачорски е предател, то Ева е убедена в това.

Другите двама „праведни“ Глория и Дани Петканов останаха в страни от разговорите на четворката и бяха неприятно изненадани, когато научиха за плановете им. Това се случи след мисията, в която победителката Глория, реши да замени личната си победа с щит за всички „праведни“, който да попречи на „предателите“ да извършат „убийство“ през идващата нощ.

Обратно в имението Владо Николов даде ясни индикации на Бачорски, че тази вечер група участници ще насочат своите стрели срещу Мая. Отговорен за промяната в настроенията според Мая и Бачорски е Георги Коджабашев. Двамата бързо се прегрупират и опитват да съберат вот в подкрепа на Мая. Стратегията им е Мая и другият заподозрян – Коджабашев, да получат по равен брой гласове. Това ще доведе до имунитет за тях и възможност Ева да бъде отстранена при следващо гласуване.

Преди кръглата маса емоционален скандал между Глория и Владо Николов разтърсва Имението. Волейболистът не преценява правилно ситуацията и разкрива пред всички участници събитията от последните дни и подозренията на Глория. Моделът и DJ е толкова огорчена, че Владо е предал доверието й, че казва пред всички – „Аз съм ти се доверила, а ти ми предаде доверието и тук приключва моето уважение към теб!“.

Последвалата кръгла маса се превърна в истинска война на доверие, стратегии и предателства. Глория не прие извиненията на Владо Николов, който пък сам пожела останалите играчи да гласуват за него и той да напусне играта, защото не издържа на напрежението. В крайна сметка с 4 гласа срещу себе си Мая Пауновска бе прогонена от „Traitors: Игра на предатели“.

„Не очаквах такъв развой днес. В играта на предатели всичко може да се обърка в последния момент. Човек трябва да се пази от най-близките си, защото понякога те не му мислят доброто.“, сподели Мая след напускането си.

След този развой на събитията, Глория е много ядосана. Тя е на мнение, че нейният план е работел добре. „Сега, бидейки поставена в тази ситуация, в която виждам, че праведните са по-големи предатели от предателите, аз може би бих била по-склонна да сменя отборите.“ не скрива тя и намира удобен момент да сподели това директно на Бачорски.

Останалият единствен „предател“ е готов за „голямата игра“. За него предстои една безкрайно дълга нощ, в която той ще потърси отмъщение. „Точно както бяха обединени, те трябваше да пазят това поведение. Да изчакат още една вечер и да удрят след това.

А те какво – като пале пред майка си. Защото сега предстоят някакви ходове и ще има последствия… Кой каквото сам си направи, никой не може да му го направи. Играта започва сега. Голямата игра“, споделя той през зрителите.

Какъв е планът на Бачорски? Какво се крие зад думите му – „Мисля да направя неща, които никой никога не е правил.“? Всичко това ще стане ясно следващия вторник, 18 ноември от 20 часа по bTV. Веднага след епизода, същата вечер от 21.30 часа събитията ще бъдат анализирани от Деси Стоянова и нейните гости в “Traitors: Маските падат”.

