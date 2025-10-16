Един от най-новите риалити формати – „Traitors: Игра на предатели“, е пълен с интриги, мистерии и сложни стратегии. Напрежение не липсва, но за какво се болят участниците и кой може да бъде победител?

Успехът в „Traitors: Игра на предатели“ не е гарантиран за никого, тъй като победата може да бъде постигната както от групата на Праведните, така и от тази на Предателите. Крайният резултат се решава изцяло в хода и процеса на играта, като всичко зависи от това кой кого елиминира и кой ще успее да достигне до финала.

Каква е наградата в „Traitors: Игра на предатели“?

Победителите печелят парична награда.

Тя не е фиксирана сума.

Паричната награда в „Traitors: Игра на предатели“ не е фиксирана сума. Тя се формира в общ награден фонд, който се пълни от самите участници чрез успешно изпълнени мисии и игри по време на предаването. Условието за разпределение е просто – колкото хора останат сред финалистите в края на играта, толкова хора си делят събраната сума от общия фонд.

Какво правят щитовете?

Това са лични защити за участниците.

В хода на различните предизвикателства играчите имат възможност да печелят пари за общия фонд или да печелят лични щитове. Личният щит е критичен елемент за оцеляване за праведните. Всеки участник, който притежава щит, е защитен през нощта от елиминиране. По време на конклава през нощта, предателите се събират и решават кого да „убият“. Ако набелязаният играч има щит, той не може да бъде отстранен от играта, което е голям стратегически ход и често обърква плановете на предателите.

Какви са целите на праведните?

Сред техните цели е да разпознаят кой е в ролята на предател.

Основната цел на праведните е да разкрият и прогонят всички предатели от играта. Това се случва по време на кръглата маса, където всички участници открито обсъждат подозренията си и гласуват за прогонване на един човек. Играчът, който събере най-голям брой гласове, напуска играта и тогава се разкрива истинската му роля. Ако няколко човека получат равен брой гласове, се провежда второ, решаващо гласуване само за тези конкретни участници.

Каква е целта на предателите?

Сред целите на предателите е да надхитрят праведните.

Тяхната цел е да елиминират всички праведни, като останат повече на брой до финала. Ключов момент е, че е важно предателите да не остават само един в края на играта. Ако остане само един предател, той губи правото си да „убива“ праведни през нощта и вместо това може само да „прелъстява“ нов човек в своя екип. Това означава, че предателите трябва да поддържат бройката си умно, за да гарантират, че тяхната група ще надделее и на финала ще има предатели.

Как се справя Даниел Бачорски в ролята на предател - вижте какво казват случайни минувачи в центъра на София в нашата анкета:

