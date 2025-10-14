Станимир Гъмов - един от най-непредсказуемите участници в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, който вече напусна шоуто, гостува днес в студиото на „Преди обед“.

Моментът на кръглата маса и последното усещане

„Нямах усещането, че това ще ми е последната вечер там. Мислех си, че ще надделее разумът и ще ме оставят в предаването“, сподели категорично Гъмов.

Ролята на предател - възможна, но неизиграна

На въпрос дали би приел ролята на предател, ако беше останал, той отговори: „Може би щеше да се стигне и до там да вляза в ролята на предател, ако бях останал.“ Актьорът допълни, че дори и като предател, би играл по същия начин.

Имало ли е разочарование?

„Не останах достатъчно дълго, за да се разочаровам глобално от преживяването. Бях там само пет дни“, обясни той.

Въпреки това призна: „Това, което ме разочарова, беше, че много разпилявахме гласовете.“

Психологическа или стратегическа игра е „Traitors“?

„Не знам дали чак толкова психологическа или стратегическа беше играта, но точно тези предварителни стратегии изиграват лоша шега“, сподели Гъмов. По думите му, когато си гледал формати от други държави, а тук попаднеш в различен контекст – с други хора и ситуации – това може сериозно да те обърка. Той е убеден, че трябва да се разграничават реалността и предаването, и да не се натрапва чак такъв висок морал за нещата, които се случват вътре.

