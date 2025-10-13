„Traitors: Игра на предатели“ е социална стратегическа игра, в която група участници живеят заедно в изолирана локация – обикновено величествен замък. Зад фасадата на гостоприемство и елегантност се крие напрегната психологическа битка между „праведните“ и „предателите“.
Сред игрите и предизвикателствата най-напрегнатият и решаващ момент е Ритуалът на Кръглата маса. В началото на играта водещият тайно определя няколко участника за предатели. Тяхната цел е да елиминират останалите играчи – праведните, но без да бъдат разкрити. Самоличността на предателите остава в тайна, докато всички останали се опитват да ги разобличат, преди самите те да бъдат елиминирани.
Конклавът на предателите
През нощта предателите се събират тайно в т.нар. „Конклав на предателите“, където решават кого от праведните да „убият“.
На следващата сутрин елиминираният не се появява на закуска. Това е сигнал за останалите, че някой е бил отстранен.
Ритуалът на Кръглата маса – сърцето на играта
Всеки ден завършва с Ритуала на Кръглата маса – изключително напрегнат и стратегически момент.
Как протича:
- Играчите сядат около кръгла маса, символ на равенство – всеки има право на мнение, но не всеки казва истината.
- Започва ожесточена дискусия, изпълнена с подозрения.
- Играчите се опитват да убедят другите кого да елиминират, на базата на поведението им, реакциите им и хода на играта.
- Предателите активно манипулират дискусията, прикривайки себе си и насочвайки вниманието към невинни играчи.
- Всеки гласува тайно, поставяйки име на играч в кутия или го изписва публично.
- Играчът с най-много гласове напуска играта и разкрива дали е бил предател или праведен.
Защо е важен този ритуал?
Това е единственият момент, в който праведните могат да елиминират предател по своя преценка. За предателите това е битка за оцеляване - те трябва да използват манипулация, психологическа игра и лъжи, за да не бъдат разкрити.
Колко дълго трае?
- В телевизионното предаване ритуалът обикновено трае между 10 и 15 минути.
- В реалност, според участници в международните формати, дискусиите понякога продължават между 1 и 3 часа, преди да бъдат монтирани за епизода.
