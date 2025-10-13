„Traitors: Игра на предатели“ е социална стратегическа игра, в която група участници живеят заедно в изолирана локация – обикновено величествен замък. Зад фасадата на гостоприемство и елегантност се крие напрегната психологическа битка между „праведните“ и „предателите“.

Сред игрите и предизвикателствата най-напрегнатият и решаващ момент е Ритуалът на Кръглата маса. В началото на играта водещият тайно определя няколко участника за предатели. Тяхната цел е да елиминират останалите играчи – праведните, но без да бъдат разкрити. Самоличността на предателите остава в тайна, докато всички останали се опитват да ги разобличат, преди самите те да бъдат елиминирани.

Конклавът на предателите

През нощта предателите се събират тайно в т.нар. „Конклав на предателите“, където решават кого от праведните да „убият“.

На следващата сутрин елиминираният не се появява на закуска. Това е сигнал за останалите, че някой е бил отстранен.

Ритуалът на Кръглата маса – сърцето на играта

Всеки ден завършва с Ритуала на Кръглата маса – изключително напрегнат и стратегически момент.

Как протича:

Играчите сядат около кръгла маса, символ на равенство – всеки има право на мнение, но не всеки казва истината.

Започва ожесточена дискусия, изпълнена с подозрения.

Играчите се опитват да убедят другите кого да елиминират, на базата на поведението им, реакциите им и хода на играта.

Предателите активно манипулират дискусията, прикривайки себе си и насочвайки вниманието към невинни играчи.

Всеки гласува тайно, поставяйки име на играч в кутия или го изписва публично.

Играчът с най-много гласове напуска играта и разкрива дали е бил предател или праведен.

Защо е важен този ритуал?

Това е единственият момент, в който праведните могат да елиминират предател по своя преценка. За предателите това е битка за оцеляване - те трябва да използват манипулация, психологическа игра и лъжи, за да не бъдат разкрити.

Колко дълго трае?

В телевизионното предаване ритуалът обикновено трае между 10 и 15 минути.

В реалност, според участници в международните формати, дискусиите понякога продължават между 1 и 3 часа, преди да бъдат монтирани за епизода.

