След неочакваното разкриване на един от „предателите“ – Георги Янев – по време на последната кръгла маса в „Traitors“, играта в Имението на тайните се пренарежда из основи. Във вторник вечер (7 октомври) от 20:00 ч. зрителите на bTV ще станат свидетели на нови разтърсващи обрати в играта на доверие между „праведни“ и „предатели“, в която всяко решение може да се превърне в оръжие, а всяко съмнение – в „смъртна“ присъда.

Двамата останали „предатели“ – Даниел Бачорски и Невена Бозукова – Неве – предстои да бъдат изправени пред поредния неочакван избор. След отпадането на Георги Янев, пред тях се разкрива възможност да присъединят нов член към конклава или да продължат като дуо.

Решението им ще определи не само бъдещето на съюза в сенките, но и равновесието в цялата игра. Ако решат да поканят някого, той ще се присъедини към тях още същата вечер. Но ако „прелъстеният“ откаже да се превърне в „предател“, на следващата сутрин всички ще се събудят без обичайното „убийство“. А това неминуемо ще породи подозрения и ще разклати из основи все по-крехкото доверие в имението…

Новата мисия ще поведе „праведни“ и „предатели“ по „пътеката на кошмарите“ – физическо и емоционално изпитание, което ще ги изправи на предела на силите им. В преследване на общата цел – да увеличат наградния фонд, те ще трябва да се справят с повече от тежка задача, изискваща не само издръжливост, но и пълна отдаденост. А изкушението за участниците да се сдобият с щит, който да ги предпази от „убийство“ през нощта, ще се окаже както шанс за спасение, така и морална дилема между личната сигурност и колективната кауза.

Кръглата маса ще се превърне в арена на изповеди, обвинения и неочаквани ходове, поставяйки всички пред най-трудните им избори до този момент. Стратегията ще отстъпи място на емоциите, а несъвместимостите между участниците ще блеснат с пълна сила, превръщайки момента за тактически предположения в поле на личностни сблъсъци.

След категоричното попадение на Станимир Гъмов на последната кръгла маса, сега светлините на прожекторите се обръщат към самия него. Това разкриха ексклузивни кадри, излъчени в неделя вечер в “Traitors: Маските падат“ с водещ Деси Стоянова. Дали от „ловец“ той ще се превърне в потенциална мишена, зрителите ще разберат във вторник от 20:00 ч. по bTV.

Зрителите на bTV ще станат свидетели и на критичен момент, след като един от „предателите“ бива хванат „на тясно“. Дали под напрежението на подозренията маската му няма да започне да се пропуква? Ще успее ли да се измъкне с поредния стратегически ход, или този път ще бъде разобличен – предстои да разберем. Отпадането на кръглата маса пък ще отключи буря от емоции и дори сълзи, превръщайки вечерта в най-емоционалната до този момент.

Конклавът на „предателите“ след събитията от кръглата маса ще бъде белязан от нов неочакван обрат. Водещият Владо Карамазов ще влезе при „предателите“ с новина, каквато никой от тях не е очаквал. „Предателите“ ще трябва да вземат ключово решение, което може да преобърне както тяхната, така и съдбата на всички останали в Имението на тайните. А след тази нощ нищо няма да е същото…

Всичко за „Traitors: Игра на предатели” може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok.

Не пропускайте следващия епизод на „Traitors: Игра на предатели“ – във вторник (7 октомври) от 20:00 ч. само по bTV! Гледайте и специалното студио „Traitors: Маските падат“ в неделя от 22:00 ч.!

Вижте повече за "Traitors: Игра на предатели“ в следващото видео:

