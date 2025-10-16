Формата "Игра на предатели" е създаден в Нидерландия от IDTV (компания на All3Media) под името "De Verraders" и е разработен заедно от IDTV и POSVIDEO в сътрудничество с RTL Creative Unit.

Кой създава предаването?

Форматът на The Traitors е доразвит с RTL Creative Unit и първоначално е продуциран от IDTV за RTL4. All3Media International е глобален партньор на The Traitors и се занимава с продажбите на формата и записите по целия свят. Премиерата на телевизионното предаване „De Verraders“ (от нидерландски „Предателите“), излъчвано по RTL 4, е през 2021 г. Създадено е от Marc Pos и Jasper Hoogendoorn, е подобен на играта „Мафия“, а водещ на предаването е Тийл Беканд. Действието в първия и втория сезон се развива в и около замъка Еренщайн в Керкраде, Холандия. Третият, четвъртият и петият сезон се снимат във Франция. Концепцията на предаването е вдъхновена от популярните игри с роля на измама и разкриване, като Мафия и Върколак, в които играчите трябва да разобличат скритите „врагове“ сред тях. Българската версия е базирана на оригиналния лиценз The Traitors, разпространяван от All3Media International, и се излъчва под името „Traitors: Игра на предатели“ и е с водещ Владо Карамазов.

Какви са последните събития в "Traitors: Игра на предатели"

След серия от неочаквани ходове Даниел Бачорски отстрани Невена Бозукова – Неве, с което сложи край на едно от най-интересните съзаклятия в играта. Той създаде нов план - да привлече Владо Николов като „предател“. На пътя му обаче се появи Оля Малинова, която със своите подозрения се превърна в сериозна пречка за намеренията на Бачорски.

„Осъдените“ Антон, Глория, Неве и Владо имаха възможност да се спасят от „убийство“, ако техният отбор спечели дневната оспорвана задача. Мисията, в която се впуснаха отборите, бе да се отговаря на въпроси, свързани с това колко добре се познават играчите. След този епизод „Traitors: Игра на предатели“ се зароди още повече напрежение, двойни игри и сложни ситуации, а Неве бе отстранена.

