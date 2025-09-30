Даниел Петканов и Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели" са новата телевизионна двойка. Двамата демонстрираха близост на официалната премиера на риалити формата преди дни, а на концерта на Роби Уилямс пуснаха общи снимки, на които се забавляват заедно.

„Заедно сме“, призна тв водещият и бивш съпруг на модела Алекс Богданска за новата си любов. Докато Дани Петканов е познато лице от тв средите, Глория е многостранна артистична личност, която е модел, актриса, художник и диджей.

Това, което ги обединява, е участието им в едно от най-обсъжданите и завладяващи риалити предавания в световен мащаб The Traitors, което стартира тази есен и в България – в ефира на bTV.

Първите общи снимки

Двамата изглеждаха изключително близки и по време на концерта на Роби Уилямс, като в профилите си пуснаха общи снимки и видеа от вечерта, в която се забавляват заедно. Това са първите им общи фотоси, които пускат в социалните мрежи.

Дани и Глория имат по едно дете от предишни връзки, които са на почти една и съща възраст. Петканов има син Даниел от брака си с модела Алекс Богданска, който се роди през 2019 г. Петкова пък е майка на Анабел, която е родена през 2018 г., от брака й с бизнесмена Методи Велинов.

В началото на септември Петканов пусна видео, в което двете деца – синът му Даниел и Анабел на Глория, са заснети в общ рекламен клип.

Какво още знаем за Глория Петкова

Тя е известна като GLOW - артистичният псевдоним, който използва на музикалната сцена. Започва професионалния си път като модел още на 15-годишна възраст, работейки за световни марки като Max Mara, Diesel, Jean‑Paul Gaultier и др. Участва на модни ревюта в градове като Берлин, Париж, Милано, Лондон и Сеул. Взима участие и във филми като „Семейни реликви“ и „Безкрайната градина“. Работи като художник, създавайки графики и абстрактни творби, които е показвала в изложби. В Инстаграм има над 37 хиляди последователи.

Дани Петканов – кариера и личен живот

Като бивш тв водеща и риалити звезда, за работата и личния живот на Даниел Петканов се знае повече. Той става известен, след като печели конкурса „Мистър УНСС“, в чието жури е журналистът Милен Цветков, който го кани в телевизията. Заради провокативните и автентични репортажи, които прави, се сдобива с прякора си - „Лудия репортер“. Петканов е добре познат и като водещ на „България търси талант“ по bTV, където застава рамо до рамо със Сашо Кадиев.

Паралелно с телевизионната си кариера той изгражда силно присъствие в социалните мрежи. С над 280 000 последователи в Инстаграм, Петканов е един от влиятелните инфлуенсъри у нас. Запознава се с Алекс Богданска в УНСС. Раздялата им става публична, след като моделът му изневерява. Двамата отново се събират, през 2019 година им се ражда син, а няколко години по-късно се развеждат – през 2022 г.

Вижте какво разказа Глория Петкова за приключението "Traitors: Игра на предатели":





