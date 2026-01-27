Днес една от най-обичаните и успешни инфлуенсъри и модели – Александра Богданска отбелязва своя 32 рожден ден.

И предвид успехите, които Алекс жъни в последните години, включителн и извън страната, струва си да си припомним значимите моменти от живота ѝ, включително и онези, които разкриват преди всичко личността ѝ. Защото да си успешен модел и инфлуенсър днес означава много повече от хубава визия - това е комбинация от автентичност, постоянство и умение да разказваш истории чрез себе си.

Трудният път към успеха

Алекс извървява нелек път, за да се превърне в красивата и силна жена, каквато е днес. Години наред животът ѝ е белязан от връзката ѝ с Даниел Петканов – двамата дори сключват брак, а плод на любовта им е малкият Габриел, който скоро ще навърши 7 години. Щастието им обаче не трае дълго. "В един момент той просто ми каза: "Повече не мога, пределът ми е достигнат и искам да се разведем", споделяла е самата Алекс през сълзи пред камерите на bTV.

Любовта ѝ се разбива на парчета – а тъгата от случващото се я води дори до психиатричната клиника. „Просто бях решила, че Даниел е моят мъж, от него ще имам деца и това ще е завинаги. Не забелязвах фините нотки и промяната в характера.".

Все пак Алекс успява да се съвземе - в името на своя син. И продължава напред.

Смело напред и нагоре

Тя упорито и целенасочено следва мечтата си и за кратко успява да се наложи като изключително успешен модел и инфлуенсър. Макар зад привидно бляскавия живот, който води, да стои огромен труд и постоянство.

Алекс ежедневно полага грижи за тялото си – за да достигне до перфектната фигура, почти задължителна за всеки инфлуенсър. Денят ѝ задължително включва тренировки, подбрано меню и добра козметика.

Все пак, Алек не крие факта, че е прибягвала и до козметични интервенции – в пътя си към търсене на съвършенството. Тя има пластична операция на гърдите, както и корекция на носа – последната тя прави заедно с Даниел Петканов. Признава, че има поставена и мастна инжекция в челото с материал, взет от вътрешната част на бедрата.

Блясъкът и славата

Днес Александра Богданска притежава всичко – красота, грация, стил и не на последно място и нужната увереност да демонстрира всички тези качества.

Доказателство за това са участията ѝ в престижни световни събития и филмови фестивали, където тя се откроява достойно сред световните звезди, до които застава редом и със самочувствие. И блести в пълна сила – с чаровна усмивка и зашеметяващи, стилни визии. Тя дори е отличавана от американското модно списание Evie за една от най-добре облечените жени на филмовия фестивал във Венеция през 2023 г.

Най-важният мъж в живота

Краят на януари е изключително значим период в живота на Алекс. Не само защото празнува своя рожден ден, но и защото тогава посреща сина си Габриел. „Преди 5 г. си родих подаръка за рождения ден, макар и с два дни закъснение“, сподели преди време самата тя в емоционален пост в Instagram.

Габриел вече е ученик в 1 клас, а двамата му родители са винаги до него в значимите моменти и важни събития.

След раздялата й с Даниел Петканов, името на Алекс Богданска беше спрягано с различни известни мъже. Дали заради болезнената раздяла, или поради друга причина обаче, известната инфлуенсърка предпочете да запази неутралност по отношение на мъжа до себе си. Предизвиката от последователи да сподели кой е мъжът до нея, тя отговори, че за нея това е излишна показност.

От малко повече от 2 г. Богданска е заедно с певеца Мартин Светломиров.

По повод годишнината им, тя му приготви романтична изненада - романтична нощувка в иглу с прозрачен покрив, придружена с вечеря. Двамата посадиха и свои собствени дървета в гората, символ на растящата любов.

Желаем всичко най-истинско, топло и автентично на тази силна и красива жена!



Гостуването на Алекс Богданска в подкаста "Малки разговори" си припомнете във видеото.

