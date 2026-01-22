На фона на скандалната драма в семейство Бекъм, моделката Александра Богданска реши да си направи шега с Виктория Бекъм чрез закачлива препратка към случая със сватбения танц на Бруклин и майка му. В интернет цари пълен хаос след разрива в звездното семейство, а известната ни инфлуенсърка Алекс изглежда се забавлява. Тя записа специално видео обръщение към Виктория Бекъм, заснемайки се как танцува, облечена с красива официална рокля.

"Одобряваш ли, приятелко Бекъм?"

Александра Богданска сподели в Инстаграм профила си провокативно видео, в което развълнувано танцува на официално събитие. Към клипчето, Алекс написа: Ето така ще танцувам на сватбата на Габриел! Одобряваш ли, приятелко Бекъм?

Докато танцува и определено се забавлява, до нея се вижда Орлин Павлов, който също се включва в танца и по този начин участва в препратката към семейство Бекъм. Закачливото видео е с цел осмиване на ситуацията в звездното семейство. Най-вайръл сватбения танц - този между Виктория и сина й Бруклин Бекъм. Богданска успява да представи драмата с тънко чувство за хумор и доза ирония, като показва как тя би танцувала със сина си на сватбата му.

Припомняме, че интернет бе взривен от редица публикации, разкриващи видеоклип, в който Виктория Бекъм и Бруклин танцуват по "непристоен начин" на сватбата му с Никола Пелц, а шокиращите разкрития, които той направи за семейството си вълнуват цял свят и не спират да бъдат една от най-обсъжданите теми в медийното пространство.

Повече за драмата в семейство Бекъм следете в нашия онлайн репортаж - тук:

