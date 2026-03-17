Известният графити художник, познат като Банкси, най-накрая беше разкрит - след като промени името си. Уличният художник-партизанин, чиито противоречиви творби са продадени за милиони долари, е идентифициран като 51-годишния Робин Гънингам от английския град Бристъл, в подробно разследване на Reuters.

Докладът установи, че Гънингам е променил името си на Дейвид Джоунс - едно от най-разпространените британски мъжки имена - през 2008 г., за да избегне разкриване на самоличността.

„Това е едно от най-популярните имена във Великобритания, толкова разпространено, че му помага да се скрие дори на видно място“, се казва в доклада.

Като част от разследването си, репортерите извлекли информация от пътуване до разкъсваната от война Украйна, където той е бил сниман и е разговарял с местни жители; сблъсък с ямайския фотограф Питър Дийн Рикардс; и доклад за арест на нюйоркската полиция от 2000 г., който включва подписано, ръкописно признание.

Гънингам/Джоунс е бил идентифициран преди това като Банкси - още от статия в Mail on Sunday от 2008 г. Репортерите на Reuters обаче са събрали повече доказателства, за да стигнат до заключенията си.

Снимка: Reuters

Авторите на доклада твърдят, че са опровергали и теорията, че Банкси всъщност е музикантът Робърт Дел Ная, водещ вокалист на известната бристълска група Massive Attack.

Говорител на Банкси не отговори веднага на исканията за коментар.

В изявление адвокатът на художника, Марк Стивънс, заяви пред изданието, че клиентът му „не приема, че много от подробностите, съдържащи се във вашето искане, са точни“.

Банкси остава анонимен, защото „[Работата] анонимно или под псевдоним служи на жизненоважни социални интереси. Тя защитава свободата на словото, като позволява на творците да казват истината на властта, без страх от репресии, цензура или преследване - особено когато се разглеждат чувствителни въпроси като политика, религия или социална справедливост“, заключава изявлението.

Reuters защити Банкси, твърдейки, че „обществеността има дълбок интерес да разбере самоличността и кариерата на личност с нейното дълбоко и трайно влияние върху културата, арт индустрията и международния политически дискурс“.

Но независимо кой стои зад маската, едно е сигурно: Банкси остава един от най-влиятелните и разпознаваеми артисти в света, а неговите произведения са се превърнали в символи на цели епохи.

Най-популярните творби на артиста

„Girl with Balloon“

Една от най-емблематичните творби на Банкси е „Момичето с балона“. Изображението на малко момиче, което посяга към отлитащ червен балон във формата на сърце, се появява за първи път в Лондон през 2002 г.

Творбата се превръща в глобален символ на надеждата, но и на загубата. Години по-късно Банкси отново шокира света, когато версия на картината се самоунищожи частично по време на търг – артистичен акт, който поставя под въпрос стойността на изкуството и неговата комерсиализация.

Снимка: Ройтерс

„Flower Thrower“

Друг култов образ е „Flower Thrower“. На пръв поглед виждаме маскиран протестиращ, готов да хвърли… не коктейл „Молотов“, а букет цветя. Тази силна визуална метафора превръща творбата в универсален символ на мирния протест.

Банкси често използва именно контраста – агресия срещу красота – за да предаде социални и политически послания по начин, който е едновременно достъпен и въздействащ.

Снимка: Getty Images

„Kissing Coppers“

Тази рисунка показва двама британски полицаи, които се целуват – образ, който предизвиква силни реакции още с появата си през 2004 г.

Творбата поставя въпроси за властта, хомофобията и обществените стереотипи, като едновременно шокира и провокира разговор. Именно това е характерно за стила на Банкси – да кара хората да мислят, дори когато не са съгласни.

Снимка: Getty Images

„Hula Hooping Girl“

По-нова, но също толкова разпознаваема творба е „Hula Hooping Girl“. Тя се появява в Нотингам през 2020 г. и показва момиче, което върти обръч – всъщност липсващо колело от велосипед, прикрепен към близък знак.

Това е типичен пример за начина, по който Банкси „играе“ с реалната среда, превръщайки обикновени градски елементи в част от изкуството.

Снимка: Getty Images

